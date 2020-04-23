經濟

香港地產

一手昨沽15伙 3盤吸金近億

【明報專訊】「限聚令」生效期延長至5月7日，上月迄今，發展商僅集中火力銷售餘貨，綜合市場資訊，本月迄今新盤整體成交錄約410宗，當中3個中上價樓盤，包括大埔白石角朗濤、馬鞍山峻源、何文田傲玟，昨日合共售出4伙，單日吸金近1億元。

綜合市場資訊，新盤市場昨日售出約15伙，其中鷹君（0041）大埔白石角朗濤，透過招標售出兩伙大單位，銷售總額逾3838萬元，其中7A座1樓B室，實用1175方呎另連平台，以1918.1萬元售出，實呎16,324元；另8A座5樓實用1233方呎B室，成交價1920萬元、實呎15,572元。至於中信泰富馬鞍山峻源最新售出3座5樓C室，屬實用1193方呎3房戶，成交價1928萬元、實呎16,161元。

傲玟3房4175萬沽

市區豪宅方面，高銀集團負責銷售的何文田傲玟，昨日再透過招標沽出1伙標準戶，為2座8樓實用1425方呎B室，屬3房單位，買家選用即供90天付款計劃，成交價4174.6萬元，實呎29,295元，高銀表示中標價符合公司意向。

傲玟去年11月透過招標推出至今，累積沽出11伙，套現約4.7億元。

另內房保利（0119）旗下啟德現樓龍譽，以2547.83萬元，售出屋苑低座第3座2及3樓B22室特色戶，實用885方呎另連平台，實呎28789元。龍譽本月暫時售出的5伙均屬大額成交，吸金總額逾1.56億元。

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