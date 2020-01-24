第一城2房重上600萬 5個月首見

連天台戶615萬沽 6年升五成半

沙田第一城本月至今錄得約30宗成交，成交量已超越上月全月約27宗。市場消息指，沙田第一城31座頂層戶，實用面積327方呎，屬2房間隔，連天台，新近以615萬元成交，實呎18,807元，成交價為屋苑2房戶近5個月首見重上600萬元水平。事實上，在疫情持續下，屋苑今年初不乏2房單位跌穿500萬元水平。原業主2014年9月以400萬元購入，持貨約6年，帳面獲利218萬元或55%。

兆禧苑2房實呎逾1.26萬 半年新高

與此同時，屯門二線居屋兆禧苑亦有2房單位以高價易手。

據土地註冊處資料顯示，屯門兆禧苑A座高層04室，實用338方呎，屬2房戶，以428萬元於自由市場成交，實呎12,663元，為屋苑近半年呎價新高；屋苑最高呎價紀錄為13166元，位於B座高層12室，該單位面積338方呎，於2018年以445元易手，而是次成交呎價僅較最高紀錄低約4%。原業主2007年以65.2萬元（已補地價）購入物業，帳面獲利約362.8萬元，升值約5.6倍。

玖瓏山3房1290萬沽 5年實蝕一成半

不過，另一邊廂，銀碼較大的大單位卻續錄蝕讓成交。美聯區域經理林奕俊指，沙田九肚半新盤玖瓏山，一個位於2座高層G室的3房連工人套房單位，新近以1290萬元易手，實用990方呎，呎價13,030元。原業主2015年1419萬元一手購入物業，帳面蝕約129萬元或9%，若連同使費計，即實蝕約195萬元或約14%。據悉，業主購入單位時，另斥140萬元購入一個車位，以現時屋苑車位市價約300萬元計，如該車位能以市價售出，將可抵消業主部分蝕幅。