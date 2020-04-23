匯璽車位月租7000元 疫市下兩月升逾一成

中原分行首席分區營業經理黃家全表示，匯璽新近錄得2宗車位租賃成交，其中位於B2層雙號車位以7000元租出，業主2019年7月380萬元購入，租金回報約2.2厘。另一宗為B1層單號車位、同樣以7000元租出，業主去年7月以370萬元購入，租金回報約2.3厘。

貴過九龍站住宅車位

資料顯示，一個位於B2層的雙號車位曾於2個月前以6200元獲承租，最新車位租金成交價已較兩個月前上升13%。據了解，由於項目住客於近月陸續入伙，令車位需求增加，故帶動車位租金上升。匯璽位於港鐵站上蓋，車位供應不多，3期合共提供454個車位，相對於屋苑全數3410個單位，幾乎每8戶爭一個車位，令車位租值即使在疫情下仍處於高位。

何文田天鑄車位月租1萬 租金回報2.5厘

黃續稱，現時項目尚有11個車位租盤放租，租金叫價由7000元起，貴過九龍站車位租金水平。目前全港最高車位月租紀錄，由何文田天鑄中1期1樓單號車位，以月租1萬元所創下；以業主475萬元購入價計，租金回報約2.5厘。