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AVA 55 166呎8000元租 一年內跌兩成半

【明報專訊】市區酒店劈租之際，各區「納米樓」租金持續受壓。去年中入伙的九龍城單幢盤AVA 55，一個實用166方呎低層開放式單位，最新以月租8000元租出，比去年中層同類單位租金回落兩成半，而大埔白石角嘉熙開放式單位，以月租8900元租出，再度刷新同區新低紀錄。

市場消息指，AVA 55一個實用166方呎低層B室開放式單位，以月租8000元租出，實用呎租約48元，較去年7月項目入伙時同類單位月租約1.08萬元大跌約25%。業主2016年以約359萬元購入，租金回報約2.6厘。

至於同系的長沙灣AVA61，最快下月入伙，據悉現時市場暫約有40個放租盤，一個實用150方呎的中層D室開放式單位，現時叫租9000元，為項目最平叫租單位，實用呎租60元，以業主2017年購入價328萬元計，單位若落實租出，租金回報約3.3厘。

嘉熙開放式首跌穿9000元 平絕白石角

另方面，大埔白石角嘉熙繼新近再有開放式戶月租失守9000元關口，以8900元租出，是繼上周同類單位以9000元租出後，再度刷新白石角區內新低租金紀錄。單位位於嘉熙6座低層H室，實用248方呎，採開放式間隔，業主早前以1.1萬元放租，經議價後，累減2100元或近兩成後，以8900元獲租客承接，實用呎租36元。按業主於2018年以515萬元購入價計，現將單位租出，租金回報僅約2厘。

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