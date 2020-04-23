湯文亮：賭仔非姓賴，姓……

日本姓氏：「心甘命抵」

在2015年，有老友輸了過億元人民幣累積期權，他二話不說，賣了幾間屋、股票等貴重物品還債，有人問佢點解唔告銀行誤導，或者可以攞番多少，老友話點告，收息都收咗幾年，有錢賺的時候唔告，輸就立刻告，一定會畀人話姓賴。

其實，當時大家都唔知道累積期權的風險，以為是一項雖然不是厚利，但是一項穩陣的投資。其實，如果是厚利還好，反而會警剔買累積期權的投資者，微利反而變成一個陷阱，令投資者漫不經心，最後就演變成贏粒糖，輸間廠。有沒有人投訴，或者以法律行動上逼他人賠償？一個也沒有。他們勉強也可以叫做賭仔，但不是姓賴，姓心甘命抵。

冇人估到油價負數 投資者不會怪他人

油價跌至負數，買油有錢收？當然唔係，不過，如果閣下買了期油到期，就唔該提貨，如果唔提，就唯有蝕本賣。三星3175就是如此運作，以蝕本價賣5月油，但用26元買9月油，如果9月油價唔升到26元，就會蝕多轉。今次有不少投資者損失慘重，但是他們一定不會賴其他人，最多話時也命也，冇人估到油價會跌至負數，這是什麼意思，心甘命抵也。

老友話我最近畀人狙擊，真係黑過墨斗，事緣我兩年前一篇文章，我叫一對夫婦唔好買樓買匯控（0005），誰不知匯控不派息，那些人唔狙擊匯控反而狙擊我。

其實，我也不明白，去到電台、電視台都畀人問及這件事，究竟這是什麼世界？最後我唯有話這是一個虛構故事，又畀人話信用破產，究竟應該要點講至啱，輸錢的人都冇出聲，其他人點解要咁積極，想極都不明白。不過，在另外一個角度睇，香港人變得非常關心別人，也是一件好事。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]