經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：時窮節乃見

【明報專訊】我一向認為，英式的商場管理比較有人情味，香港則太過數目字管理，只求賺盡，不近人情。很多人同我說過，新鴻基地產（0016）的管理質素很好，我的回應是：「我不反對你這說法，但論到管理質素，點比得上太古呀？」

這種說法，我甚至在本報也寫過好幾次。但現在，我正收回、修正這說法。

新地率先助租戶紓困

話說在這次的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，新地作為全港最大地主，當然也是最大的損失者之一。可是，港難當前，它在2月時，作出多項減輕租戶壓力的措施，包括減租，數目高達三成至五成之多。在3月時，則按個別行業及商戶的實際情况第二次減租。在本月，又宣布多項紓困措施，改善營商環境，包括：

（1）總值數千萬元的購物優惠券、會員積分優惠等，吸引人流及鼓勵消費；

（2）為22個商場及天饌101設立外賣自取熱線；

（3）在近60個商場及寫字樓物業實行8項防疫措施，以及增聘300名關懷大使……關懷大使應是那些在大堂檢測體溫的人，有意思的是，在今時今日，居然有新增聘職位，實在太難得了。

反觀太古，我查Google，最近的一次減租紓困措施，已是去年的事了。正是「時窮節乃見」。講真的，我從來不介意大公司賺大錢，前提是：第一，它的賺錢是多勞多得，而非不勞而獲；第二，當社會危難當前時，作為大持份者和大得益者，願意共渡時艱，而這一次，新鴻基做到了。因此，我也很樂意更新對它的評價，並希望它能貫徹下去，為市民和小商人繼續做多點事……經濟回復後，我們歡迎它賺更多的錢！

[周顯 投資二三事]

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