經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：轉強股份可追落後

【明報專訊】恒指先跌後回升，避過走勢轉差局面，而中小型股普遍趨好，新高或強勢股仍銳不可當，整體格局依舊向好，部分剛剛轉強股份仍可「追落後」。

恒指倒升 保持向好趨勢

恒指昨低開後最多跌310點、低見23,483點回升，午後倒升，以近全日高位收市，收報23,893點，升99點或0.42%；國指升0.57%。大市成交971億元，低於60天平均兩成。

恒指低開後很快止住跌勢，午後收復20天線甚至重上23,800點，避免走勢轉差。恒生綜合中型股、小型股指數升0.94%、1.20%。大型股指與恒指國指一樣，守住20天線回升，但受制10天線；不過，中型股指、小型股指已重上10天線，後市更蓄勢挑戰50天線，風險胃納並未明顯收縮。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率62比38，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔不足半成；陽燭對陰燭為75比25。雖然大市不少股份下跌，但買盤動力較強及積極，特別個別行業。本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成多下跌，本地金融跌0.80%已經是最差，隨後的金屬及礦石僅跌0.39%，有四成股份上升。上升行業中，軟件服務升近3%，其次食物飲品、農業及水務、航空及相關升逾2%，比表現較佳小型股指更強。

強勢股表現佳 大市有支持

事實上，除了月內反覆創新高（市值逾250億元、行業創新最多股份）的物管中海物業（2669）（月內11次創52周新高）、互聯網平安好醫生（1833）（9次新高）、醫療器械愛康（1789）（7次）、新零售高鑫（6808）（7次）、SaaS供應商金蝶（0268）（5次）、乳品飛鶴（6186）（3次）等，強勢的騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中芯（0981）、海螺（0914）、安踏（2020）、復星醫藥（2196）、世茂（0813）等近日回調至10天線已有支持，以這批股份為首的強勢股的表現，顯示市况依然向好。

銀娛轉強可留意 45元止蝕

不過上述新高或強勢股累積升幅龐大，如近1個月好醫生累升八成，股價或變得更波動；騰訊、阿里巴巴累升14%、12%，升幅較為溫和，但前者逼近年內新高，後者幾乎收復今年失地，若然望追落後，可以留意銀娛（0027）。

近1個月銀娛累升14%，近日回調守住10天線（收市計），昨再次重上50天線，走勢逐步轉強；今年迄今仍跌14%，仍相對落後。入市可以收低45元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕銀娛 追落後 創新高 港股

上 / 下一篇新聞

突轉倉9月 三星原油ETF急插46% 章程稱「可全權酌情」 譚紹興籲投資者索償
突轉倉9月 三星原油ETF急插46% 章程稱「可全權酌情」 譚紹興籲投資者索償
美伊趨緊張 紐油曾飈三成
美伊趨緊張 紐油曾飈三成
中行原油寶重創 投資者擬興訟
中行原油寶重創 投資者擬興訟
金管局研「還息不還本」擴至居屋公屋
金管局研「還息不還本」擴至居屋公屋
為銀行提供百億美元流動性
為銀行提供百億美元流動性
admanGO：港首季廣告開支按年減28% 跌幅主要來自旅遊業 流動廣告逆市上升
admanGO：港首季廣告開支按年減28% 跌幅主要來自旅遊業 流動廣告逆市上升
《南早》放3周無薪假 27名管理層減薪
《南早》放3周無薪假 27名管理層減薪
香港寬頻EBITDA升77% 居家客戶用量增
香港寬頻EBITDA升77% 居家客戶用量增
新經濟股帶動 港股回升近百點
新經濟股帶動 港股回升近百點
鼎益豐前非執董被揭偽造匯票 港交所指涉嫌挪用公款3000萬
鼎益豐前非執董被揭偽造匯票 港交所指涉嫌挪用公款3000萬
一田下月優惠日或網上預先登記
一田下月優惠日或網上預先登記
聯通首季少賺14% 移動用戶減747萬
聯通首季少賺14% 移動用戶減747萬
疫情刺激 Netflix訂戶急增1580萬 油價回升 美股三大指數早段揚
疫情刺激 Netflix訂戶急增1580萬 油價回升 美股三大指數早段揚
居民搶購囤積物資 澳洲零售升8.2%破紀錄
居民搶購囤積物資 澳洲零售升8.2%破紀錄
達美上季收入跌18% 逾5年來首度虧損
達美上季收入跌18% 逾5年來首度虧損
張兆聰：期油波動料見頂 油股較ETF穩陣
張兆聰：期油波動料見頂 油股較ETF穩陣
劉宇亮：從數據找出疫市跑贏板塊
劉宇亮：從數據找出疫市跑贏板塊
李曉佳：許正宇早想入「局」
李曉佳：許正宇早想入「局」
趙海珠：油價暴跌 加元受壓
趙海珠：油價暴跌 加元受壓
技術取勝：中海外暫受制27元
技術取勝：中海外暫受制27元
周顯：時窮節乃見
周顯：時窮節乃見
湯文亮：賭仔非姓賴，姓……
湯文亮：賭仔非姓賴，姓……
酒店疫市變陣 六五折出租套房 平均每日240元 包早餐WiFi等服務
酒店疫市變陣 六五折出租套房 平均每日240元 包早餐WiFi等服務
AVA 55 166呎8000元租 一年內跌兩成半
AVA 55 166呎8000元租 一年內跌兩成半
匯璽車位月租7000元 疫市下兩月升逾一成
匯璽車位月租7000元 疫市下兩月升逾一成
第一城2房重上600萬 5個月首見
第一城2房重上600萬 5個月首見
一手昨沽15伙 3盤吸金近億
一手昨沽15伙 3盤吸金近億
中環一線街舖空置率15% 冠絕四大核心區
中環一線街舖空置率15% 冠絕四大核心區
「悠牧家庭」岑皓軒：沽清港樓 財務自由遊住世界
「悠牧家庭」岑皓軒：沽清港樓 財務自由遊住世界
與曼谷成都沖繩比較 本港教育優勢明顯
與曼谷成都沖繩比較 本港教育優勢明顯