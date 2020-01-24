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張兆聰：期油波動料見頂 油股較ETF穩陣

【明報專訊】恒指昨升99點，收報23,893點，成交金額970億元。美股周二晚下跌，港股跟隨低開，但沽壓不算大，騰訊（0700）早市已由低位回升；午後美股期貨回升近1%，A股也向好，港股由低位反彈，20天線算是失而復得。F三星原油期（3175）臨時修改投資策略，持有人一覺醒來便損失慘重。以當前宏觀設局來看，已不大可能追回損失，但經過如此瘋狂的市况後，原油期貨波動性可能已見頂，油股會是較穩健的入市選擇，原油ETF也開始有逢低吸納博反彈的投機價值。

今年黑天鵝不斷，出現油價跌至負40美元的奇景後，原油ETF也出現問題，本港掛牌的F三星原油期發出公告，將原本6月期油合約，改為將倉位轉向9月份期油以保障投資者。由於即月期油連日受壓，遠端則仍然正常，這個突然轉倉操作就是低價沽出6月份期油、高價買入9月份期油，基金資產淨值立即大幅虧損達50%。

商品ETF非長期持有之選

商品ETF以持有期貨合約追蹤有關相品價格，而期貨每月都要轉倉至下月，正常會有一定價差，多數情况為升水，即遠端價格較高以反映倉儲成本。日積月累下，會帶來龐大的開支。假設每次換倉都涉及0.5%或1%的價差成本，一年下來就是6%和12%，絕不划算，故商品ETF絕不是長期持有的理想對象。

此外，商品ETF在設計上也有不同，例如全球最大的USO、F三星原油期便全數投資在最近的期貨月份（即月，以原油為例當下便是6月份），近日正正是即月轉倉被挾爆，釀成投資市場慘劇。市場也有其他選擇，例如USL便會持有未來12個月所有月份的期貨，當即月到期便會轉倉至第13個月後，不斷滾動。近日油價下跌，USL雖然也會跟跌，但跌幅當然相對有限。由上周五收報12.66美元，到周二收市為10.14美元，跌幅遠小於USO和F三星原油期。

ETF停止增發 油價波幅或加劇

即月油價另一個技術性問題是ETF停止增發。油價大跌吸引不少散戶透過ETF入市博反彈，但他們多不太清楚有月份之分，也不知有ETF是如何設計和操作。但重點是金額很大，單是上周就有達15億美元流入了USO，為即月期油帶來不少買盤。現在停止了新資金流入，原油市場波動性會加劇，同時ETF也未必能與資產淨值同步，差距或會擴闊。

虧損50%、以30多美元轉倉至9月份期油後，周二買入F三星原油期的投資者帳面即時虧損達50%。要回到家鄉，油價便需要回升至60美元水平。回看歷史，這一水平也不是高不可攀，只是要持有ETF直至等到這個價格出現，也不知涉及多少轉倉成本。若堅持要從原油市場跌倒、從這裏站起來，可能換馬至油股會較適合。

筆者日前指5月期油暴跌，但遠端期油穩站30美元之上，中海油（0883）有條件能守住8元，暫時也成功做到。短線來看，原油市場於未來6個月維持產需平衡已屬萬幸，而海上油輪以及各倉庫仍有大量趁高沽貨的原油，今年內最大可能仍於30美元至40美元水平上落。若終有一天升至60美元甚至更高，中海油股價亦應該可見13元至14元水平，以現價8.24元計算，也算是回到家鄉了。

[張兆聰 還看今朝]

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