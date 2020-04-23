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經濟
2020年4月23日星期四
技術取勝
投資策略
突轉倉9月 三星原油ETF急插46% 章程稱「可全權酌情」 譚紹興籲投資者索償
美伊趨緊張 紐油曾飈三成
中行原油寶重創 投資者擬興訟
金管局研「還息不還本」擴至居屋公屋
為銀行提供百億美元流動性
admanGO：港首季廣告開支按年減28% 跌幅主要來自旅遊業 流動廣告逆市上升
《南早》放3周無薪假 27名管理層減薪
香港寬頻EBITDA升77% 居家客戶用量增
新經濟股帶動 港股回升近百點
鼎益豐前非執董被揭偽造匯票 港交所指涉嫌挪用公款3000萬
一田下月優惠日或網上預先登記
聯通首季少賺14% 移動用戶減747萬
疫情刺激 Netflix訂戶急增1580萬 油價回升 美股三大指數早段揚
居民搶購囤積物資 澳洲零售升8.2%破紀錄
達美上季收入跌18% 逾5年來首度虧損
張兆聰：期油波動料見頂 油股較ETF穩陣
劉宇亮：從數據找出疫市跑贏板塊
李曉佳：許正宇早想入「局」
趙海珠：油價暴跌 加元受壓
技術取勝：中海外暫受制27元
劉思明：轉強股份可追落後
周顯：時窮節乃見
湯文亮：賭仔非姓賴，姓……
酒店疫市變陣 六五折出租套房 平均每日240元 包早餐WiFi等服務
AVA 55 166呎8000元租 一年內跌兩成半
匯璽車位月租7000元 疫市下兩月升逾一成
第一城2房重上600萬 5個月首見
一手昨沽15伙 3盤吸金近億
中環一線街舖空置率15% 冠絕四大核心區
「悠牧家庭」岑皓軒：沽清港樓 財務自由遊住世界
與曼谷成都沖繩比較 本港教育優勢明顯
技術取勝：中海外暫受制27元
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【明報專訊】中石化冠德呈向上突破（圖）
南航短線試破3.8元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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