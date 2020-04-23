經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：油價暴跌 加元受壓

【明報專訊】原油價格暴跌引發市場避險情緒再現，資金再次追逐避險貨幣，除了日圓、黃金以外，美元亦受追捧，美匯指數再度回升至100以上。

資金避險 美匯重上100

紐約5月份期油本周一曾跌至負40.32美元的前所未見低位，主要原因為5月份到期合約買家需要地方存放原油實物，但由於不少油庫已經爆滿，買家只好拋售好倉合約，導致油價持續急跌。

與油價相關性較高的加元一度跌至1.4266，雖然加拿大最新公布的零售銷售數字好過預期，但由於為2月份數據，未能真正反映新型冠狀病毒疫情下的影響，故此對匯價走勢幫助不大。技術上，若美元兌加元持續突破1.4260，未來或有機會向上挑戰1.4350至1.4360。

央行偏鴿 紐元偏軟

除了加元外，紐元本周跌幅亦較大，新西蘭央行行長表示，若疫情持續影響當地經濟，不排除在現有息率維持12個月後將之降至負水平，其取態相對澳央行更為審慎及鴿派，令紐元兌美元回落至60美仙以下，預料匯價將會處於0.5960至0.6260之間上落。

數據疲弱 英鎊回落

本周英鎊亦回落至兩星期低位，主要受市場風險情緒影響，加上英倫銀行首席經濟師指英國上半年的經濟數據似乎會「相當醜陋」，令英鎊走勢明顯受壓。英國周二公布了就業市場數據，平均薪金增幅由3.1%跌至2.8%，失業率亦回升至4%，周三公布的3月份通脹數字按年與市場預期持平，按月數字則較差，我們預料英鎊短線支持位處於1.2210。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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