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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：從數據找出疫市跑贏板塊

【明報專訊】新冠肺炎對全球的衝擊好比戰爭，各國經濟活動停頓，國際貨幣基金組織（IMF）大幅向下修訂今年全球經濟增長，從原先的增加3%調降至負3%，上周公布的中國GDP同比下滑6.8%。

抗疫期間及疫情過後，人們的生活方式亦會從此改變。筆者嘗試從最近一季的經濟數據和統計數字，找出疫情下跑贏的板塊。

民眾減外出消費 日用品食材需求增

中國第一季度GDP下滑之際，社會消費品零售總額增速同比大幅下滑19%，但日用品行業銷售也保持正增長，其中增速最快的是食品類消費，糧油食品類商品零售同比增長12.6%，其中3月增速高達 19.2%。食品消費上升，主要源於價格上漲，第一季食品類商品的零售價格同比上漲16.6%，遠高於其他商品零售價格的同比上漲3.8%。

包括中國在內，各國推行或強制要求保持社交距離，民眾減少外出消費，多留在家中用餐，對日用品、食材需求大增。

3月美國實施了「居家令」，使3月美國零售環比大幅下跌8.5%，但必需消費如食品飲料店、食品雜貨店、日用品商店等銷售依然保持正增長。在港上市的高鑫零售（6808）集團旗下大超市屬於民生必需品行業，受惠疫情；主要出售個人衛生用品的恒安國際（1044）和主要售賣紙巾的維達國際（3331）等必需消費品，股價遠遠跑贏汽車、家具、家電等歸屬於可選消費品的公司。在美國上市的沃爾瑪（WMT）和Costco（COST），是美國最大型連鎖日用品販商，股價貼近歷史高位。

內地移動互聯網流量按年增44%

至於與互聯網有關的經濟活動表現亦十分活躍，以內地數據顯示，移動互聯網用戶規模和使用時長持續增加，流量大幅增長。

工信部數據顯示，今年1月至2月全國移動互聯網累計流量達按年增長44.2%，其中2月當月戶均移動互聯網接入流量（DOU）創下歷史新高，按年增長45.5%。

易觀數據顯示，內地第一季度移動互聯網用戶平均規模達到10.23 億人，單日人均使用時長達到6.62小時，同比增長28%。同時，社交、電商、支付、在線娛樂、在線教育、在線辦公、在線醫療、生鮮電商等行業活躍用戶數大幅增長，阿里巴巴（9988）、京東（JD）、拼多多（PDD）等電子商貿巨頭有望更上一層樓。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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