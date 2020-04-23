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達美上季收入跌18% 逾5年來首度虧損

【明報專訊】航空業因疫情而大受打擊。美國達美航空（Delta Air Lines）公布，首季收入按年跌18%至86億美元，虧損5.34億美元，是逾5年來首次錄得季度虧損。達美目前的載客運，只有正常水平5％。在截至3月底前，達美每日燒錢1億美元，現爭取在次季末，將燒錢速度減半，降至每日5000萬美元。行政總裁巴斯蒂安（Ed Bastian）警告，第二季收入可能會按年跌90％，料未來公司規模將會縮小。達美股價早段跌約2%。自3月底以來，達美籌集了54億美元資金，並從現有的信貸額度提取30億美元。該公司預計，將獲約54億美元的美國政府薪酬援助。

Macy's擬集資50億美元 圖避免破產

受疫情影響，美國百貨業亦經營困難。CNBC引述知情人士稱，美國梅西百貨（Macy's）計劃以庫存及房地產作抵押發行債券，集資最多50億美元，正努力避免破產。面對門店關閉，收入枯竭的困境，這家向來財務保守的公司仍作出舉債數十億美元的決定，突顯其面臨的財政壓力。梅西股價早段跌逾7%。

此外，著名蘋果分析師郭明錤發表報告，稱蘋果新iPhone SE首周末預購量可勝預期，但考慮到疫情帶來的消費萎縮，整體iPhone出貨量在第二季仍可能按年減少20%至25%，跌至2900萬至3200萬部。全年iPhone出貨量估計將跌10%至15%。

（綜合報道）

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