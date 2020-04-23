居民搶購囤積物資 澳洲零售升8.2%破紀錄

上月很多澳洲家庭趕在居家措施實施前，搶購各種生活必需品。澳洲統計局表示，3月食品零售需求前所未見，超市、酒類店舖及其他特殊食品的銷售強勁。廁紙、大米和麵食等貨品，在3月的銷售額更增長1倍。不過分析師預期，消費者瘋狂囤貨後，4月的零售銷售額可能出現史上最大的按月跌幅。

美參院通過3.8萬億新刺激計劃

此外，美國參議院通過新一輪價值4840億美元（約3.78萬億港元）的刺激計劃，支援中小企、醫院及病毒測試。法案料在周四於眾議院進行表決，以應對廣受小企歡迎的貸款援助計劃，在上周耗盡了3500億美元的首筆撥款。共和、民主兩黨都希望資金可獲補充。

歐央行傳接受抵押垃圾債

彭博引述知情人士稱，歐洲央行將商討接納垃圾債作抵押品，以防評級機構將意大利主權評級降至垃圾債級別，令意大利排除在歐洲央行的再融資及買債計劃以外。標準普爾將於周五對意大利的信用評級進行評估，目前其評級僅較垃圾級高兩級，前景展望為負面。儘管歐洲央行目前規定，主權債務需要被標準普爾、穆迪、惠譽和DBRS通通降至垃圾級，才會被排除在歐洲央行操作之外，但降級的前景仍令投資者不安。

（綜合報道）

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