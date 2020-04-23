疫情刺激 Netflix訂戶急增1580萬 油價回升 美股三大指數早段揚

為防疫情擴散，很多地區的電影院暫停營業，體育聯賽、演唱會等活動暫停，令串流媒體服務需求大增。3月起環球收緊居家防疫措施，為Netflix帶來大量新客，大部分增長來自北美以外地區（見圖）。上季首播的Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King）吸引6400萬觀眾收看，而真人騷《盲婚試愛》（Love Is Blind）也吸引3000萬觀眾。該公司上季總收入達58億美元，按年增長29%。不過美元強勢，影響到Netflix的海外收入，抵銷了海外訂戶增長帶來的好處，導致上季收入僅符合預期。上季Netflix利潤按年增長1倍至7.09億美元，每股收益1.57美元。

料用戶急增難持續 股價早段跌逾3%

訂戶人數與觀看時數增加，對部分地區的互聯網構成壓力。Netflix上季因應部分政府要求，減少了澳洲、墨西哥、印度等地網絡流量。不過Netflix稱，仍保持服務質素。該公司預期，收視與訂戶數目只會短暫上升，隨着不同地區居家措施逐漸解除，觀看時數將下降，訂戶增長放慢。

受疫情影響，Netflix跟廣泛地區影視產業一樣，幾乎所有電影和電視拍攝暫停數周，且沒有確定的復工時間。不過Netflix估計，停產只會對未來3個月的新內容產生輕微影響，因為該公司已購入大量影片，並有大量原創內容儲備應對疫情。該公司的動畫製作團隊大部分工序，以及200多個項目的後期製作，也可在居家防疫期間進行。多套電視劇的編劇也在家中撰寫新劇本。

Snap活躍用戶收入增長強勁

《華爾街日報》的民調顯示，美國人上月對串流媒體服務的平均支出為37美元，較去年11月的30美元大幅提升。調查發現，Netflix是受惠最多的串流媒體，約30％受訪者表示在3月增加了Netflix訂閱。不過Netflix承認，迪士尼是重要對手。該公司去年11月推出的串流平台Disney+，半年間已吸引逾5000萬訂戶。

此外，受惠於封鎖措施，閱後即焚軟件Snapchat在3月最後一周的使用量大增。與1月最後一周相比，其增長超過30%。在疫情嚴重的地區，使用量更增長逾50%。每日活躍用戶按季增長1100萬，總數達2.29億，是連續5季錄得增長。用戶增加是吸引廣告收入的關鍵。Snap第一季收入按年增44%至4.6億美元，遠高於預期。這是因為分析師原預計疫情會令企業的數碼廣告支出大減，影響Snap收入。該公司上季虧損3億美元，較去年同期略為收窄。

（綜合報道）

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