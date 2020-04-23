經濟
國際金融

疫情刺激 Netflix訂戶急增1580萬 油價回升 美股三大指數早段揚

【明報專訊】疫情之下，全球廣泛地區實施居家防疫措施，刺激串流影片巨擘Netflix的需求。該串流媒體首季的全球付費訂戶急增近1580萬，增幅較之前預期高出逾一倍。總訂戶數目達1.83億，按年增長22.8%。不過Netflix預期用戶急增趨勢難以持續，股價早段跌逾3%。受惠封鎖隔離措施，閱後即焚軟件Snapchat母公司Snap的活躍用戶與收入也增長強勁，股價早段急升逾兩成。Snap與Netflix首季表現理想，令市場看好下周公布業績facebook及Alphabet等科技企業。美股三大指數受惠油價回升，早段各升逾1%。

為防疫情擴散，很多地區的電影院暫停營業，體育聯賽、演唱會等活動暫停，令串流媒體服務需求大增。3月起環球收緊居家防疫措施，為Netflix帶來大量新客，大部分增長來自北美以外地區（見圖）。上季首播的Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King）吸引6400萬觀眾收看，而真人騷《盲婚試愛》（Love Is Blind）也吸引3000萬觀眾。該公司上季總收入達58億美元，按年增長29%。不過美元強勢，影響到Netflix的海外收入，抵銷了海外訂戶增長帶來的好處，導致上季收入僅符合預期。上季Netflix利潤按年增長1倍至7.09億美元，每股收益1.57美元。

料用戶急增難持續 股價早段跌逾3%

訂戶人數與觀看時數增加，對部分地區的互聯網構成壓力。Netflix上季因應部分政府要求，減少了澳洲、墨西哥、印度等地網絡流量。不過Netflix稱，仍保持服務質素。該公司預期，收視與訂戶數目只會短暫上升，隨着不同地區居家措施逐漸解除，觀看時數將下降，訂戶增長放慢。

受疫情影響，Netflix跟廣泛地區影視產業一樣，幾乎所有電影和電視拍攝暫停數周，且沒有確定的復工時間。不過Netflix估計，停產只會對未來3個月的新內容產生輕微影響，因為該公司已購入大量影片，並有大量原創內容儲備應對疫情。該公司的動畫製作團隊大部分工序，以及200多個項目的後期製作，也可在居家防疫期間進行。多套電視劇的編劇也在家中撰寫新劇本。

Snap活躍用戶收入增長強勁

《華爾街日報》的民調顯示，美國人上月對串流媒體服務的平均支出為37美元，較去年11月的30美元大幅提升。調查發現，Netflix是受惠最多的串流媒體，約30％受訪者表示在3月增加了Netflix訂閱。不過Netflix承認，迪士尼是重要對手。該公司去年11月推出的串流平台Disney+，半年間已吸引逾5000萬訂戶。

此外，受惠於封鎖措施，閱後即焚軟件Snapchat在3月最後一周的使用量大增。與1月最後一周相比，其增長超過30%。在疫情嚴重的地區，使用量更增長逾50%。每日活躍用戶按季增長1100萬，總數達2.29億，是連續5季錄得增長。用戶增加是吸引廣告收入的關鍵。Snap第一季收入按年增44%至4.6億美元，遠高於預期。這是因為分析師原預計疫情會令企業的數碼廣告支出大減，影響Snap收入。該公司上季虧損3億美元，較去年同期略為收窄。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

突轉倉9月 三星原油ETF急插46% 章程稱「可全權酌情」 譚紹興籲投資者索償
突轉倉9月 三星原油ETF急插46% 章程稱「可全權酌情」 譚紹興籲投資者索償
美伊趨緊張 紐油曾飈三成
美伊趨緊張 紐油曾飈三成
中行原油寶重創 投資者擬興訟
中行原油寶重創 投資者擬興訟
金管局研「還息不還本」擴至居屋公屋
金管局研「還息不還本」擴至居屋公屋
為銀行提供百億美元流動性
為銀行提供百億美元流動性
admanGO：港首季廣告開支按年減28% 跌幅主要來自旅遊業 流動廣告逆市上升
admanGO：港首季廣告開支按年減28% 跌幅主要來自旅遊業 流動廣告逆市上升
《南早》放3周無薪假 27名管理層減薪
《南早》放3周無薪假 27名管理層減薪
香港寬頻EBITDA升77% 居家客戶用量增
香港寬頻EBITDA升77% 居家客戶用量增
新經濟股帶動 港股回升近百點
新經濟股帶動 港股回升近百點
鼎益豐前非執董被揭偽造匯票 港交所指涉嫌挪用公款3000萬
鼎益豐前非執董被揭偽造匯票 港交所指涉嫌挪用公款3000萬
一田下月優惠日或網上預先登記
一田下月優惠日或網上預先登記
聯通首季少賺14% 移動用戶減747萬
聯通首季少賺14% 移動用戶減747萬
居民搶購囤積物資 澳洲零售升8.2%破紀錄
居民搶購囤積物資 澳洲零售升8.2%破紀錄
達美上季收入跌18% 逾5年來首度虧損
達美上季收入跌18% 逾5年來首度虧損
張兆聰：期油波動料見頂 油股較ETF穩陣
張兆聰：期油波動料見頂 油股較ETF穩陣
劉宇亮：從數據找出疫市跑贏板塊
劉宇亮：從數據找出疫市跑贏板塊
李曉佳：許正宇早想入「局」
李曉佳：許正宇早想入「局」
趙海珠：油價暴跌 加元受壓
趙海珠：油價暴跌 加元受壓
技術取勝：中海外暫受制27元
技術取勝：中海外暫受制27元
劉思明：轉強股份可追落後
劉思明：轉強股份可追落後
周顯：時窮節乃見
周顯：時窮節乃見
湯文亮：賭仔非姓賴，姓……
湯文亮：賭仔非姓賴，姓……
酒店疫市變陣 六五折出租套房 平均每日240元 包早餐WiFi等服務
酒店疫市變陣 六五折出租套房 平均每日240元 包早餐WiFi等服務
AVA 55 166呎8000元租 一年內跌兩成半
AVA 55 166呎8000元租 一年內跌兩成半
匯璽車位月租7000元 疫市下兩月升逾一成
匯璽車位月租7000元 疫市下兩月升逾一成
第一城2房重上600萬 5個月首見
第一城2房重上600萬 5個月首見
一手昨沽15伙 3盤吸金近億
一手昨沽15伙 3盤吸金近億
中環一線街舖空置率15% 冠絕四大核心區
中環一線街舖空置率15% 冠絕四大核心區
「悠牧家庭」岑皓軒：沽清港樓 財務自由遊住世界
「悠牧家庭」岑皓軒：沽清港樓 財務自由遊住世界
與曼谷成都沖繩比較 本港教育優勢明顯
與曼谷成都沖繩比較 本港教育優勢明顯