經濟

聯通首季少賺14% 移動用戶減747萬

【明報專訊】中國聯通（0762）昨公布截至今年3月底止業績，首季純利31.66億元（人民幣‧下同），較去年同期減少13.9％；期內息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）235.61億元，按年跌5.8%，但較去年第四季升11.1%。集團同日公布3月運營數據，單月移動用戶淨增32.1萬戶，但首季累計移動用戶數減少746.6萬。季內移動用戶數3.11億戶，其中4G用戶佔2.55億戶。

EBITDA按季升11%

集團期內服務收入683億元，按年升2.3%。以業務分部計，首季移動服務收入377.49億元，較去年同期跌4.1%；季內移動出帳用戶每用户平均收入（ARPU）為40元。季內產業互聯網業務收入114.48億元，按年升32.2%；固網服務收入298.94億元，按年升11.1%。

集團認為，雖然新型肺炎疫情經營造成挑戰，尤其體現在業務拓展、新用戶發展、5G網絡建設和壞帳風險等方面，不過疫情同時加速經濟社會數字化轉型，並為集團帶來新商機。集團預計，隨着內地5G網絡的建設加快，加上5G設備價格持續下降，5G上客速度有望在今年下半年加快。另外，集團未來將集中資源積極發展中高端差異化產品，並發揮5G網絡共建共享優勢，通過5G應用引領消費升級，推動移動服務收入。

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