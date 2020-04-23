一田下月優惠日或網上預先登記

一田百貨行政總裁黃思麗稱，人流控制措施仍在安排，很可能要先在網上登記，希望為市民購物時提供信心。她指第一季受疫情影響，百貨業務人流減少，營業額下跌雙位數，但市民多在家中，超市業務增長逾三成，食用類產品銷情較佳，小家電生意亦有升幅，令第一季整體業務仍錄高單位數增幅。

未裁員減薪 擬第三季開新店

展望今年一田購物優惠日表現，黃思麗預料，eShop營業額可望達至30%升幅，亦希望執行人流控制措施後，市民會到一田購物，實體店生意可持平。她表示，今次的購物優惠日經過長時間考慮才舉行，希望可處理人流控制，亦要加強店鋪清潔；有消費者在疫情爆發後改為網購為主，因此eShop加入更多選擇，以照顧他們需要。

她表示，一田未有裁員、減薪措施，今年1月有加薪，平均加幅「可追通脹」，今次亦會聘用兼職，由於新加入北角店，相信兼職人手較去年多。她又稱，疫情未改變開店計劃，料於今年第三季開設「全新形式」分店。