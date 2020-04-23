經濟

鼎益豐前非執董被揭偽造匯票 港交所指涉嫌挪用公款3000萬

【明報專訊】因造市而遭證監勒令停牌逾10個月的投資公司中國鼎益豐（0612）今年復牌後股價暴瀉，昨日再遭港交所（0388）上市委員會點名，指公司前非執董姚緣在2015年涉嫌挪用公司款項，利用懷疑偽造匯票「偷龍轉鳳」，令公司3000萬元不翼而飛，同年錄得虧損2400萬元；並揭發姚緣上任前已是內地通緝犯，公司卻未發現。

明報記者 馬迪帆

上市委員會昨日細數鼎益豐5宗違規事項，全部圍繞一名背景極不尋常的前任非執董姚緣。根據公告，姚緣之前名叫「Yao Aigong」，曾入獄6個月，被廣州警方列入通緝犯名單，同時名列廣州政府失信人名單，2015年6月獲公司委任非執董，已改名為姚緣。上任後約4個月，姚緣引入胞兄姚志祥及妻子親屬石敏強進入董事會。

公司未發現姚緣為內地通緝犯

姚緣上任未幾，便向公司推薦購買一批匯票，公司先後斥資購買兩張金額為2500萬及3000萬元匯票，隨後因資金問題，公司研究將3000萬元匯票需提早贖回。此時姚緣提議，以3張1000萬元票據與公司交換。公司未有異議，也未進行盡職調查便批准交換。直至年底進行年審時，公司高層才發現所收到姚緣的3張票據與本身票據印章不同，疑是偽造票據。3人現雖已遭罷免，但早在上市科2017年發信跟進時，均未能取得回應。

上市委員會昨日公告指出，違規性質嚴重，其中姚緣涉嫌挪用公款後，聲稱對此毫不知情，更是「行為實屬惡劣」。委員會亦提到，挪用公款情况涉及「巨額款項」，以懷疑被換走的匯票金額3000萬元計，佔當時公司現金近26%。不過，鼎益豐及3名董事在違反數項《上市規則》情况下，委員會也只能對3人進行譴責，若日後再欲擔任上市公司董事，將考慮此次違規，同時批評鼎益豐高層。

上市科2017年跟進未獲回應

中國鼎益豐當年「借殼」中投基金來港，業務主要為投資，方法稱為「禪易投資法」，獲市場冠名「道士股」。公司投資業務不振情况下，股價卻一度炒至25元以上，市值高達300億元。去年已引證監會懷疑，當時曾凍結部分證券帳戶。今年初證監發通告指鼎益豐涉嫌股價操控活動，將展開法律行動，消息拖累股價一度狂插逾九成。其常打扮成「道士風格」的前主席隋廣義亦在今年1月辭任所有職位。

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