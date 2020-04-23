經濟

新經濟股帶動 港股回升近百點

【明報專訊】新經濟股帶動，港股昨日回升。恒指昨早曾一度下跌310點，低見23,483點，全日最終升99點，收報23,893點，從低位反彈逾400點，但主板成交僅970億元；國指升55點，收報9670點。

收報23893點 從低位反彈逾400點

花旗發表報告指出，基於國家發改委已明確提出新型基礎建設的範圍，相信政府將透過政策支持有關領域發展，未來看好新經濟股，唱好騰訊（0700）、美團點評（3690）、高鑫零售（6808）等股份。

花旗表示，新冠肺炎疫情及油價下跌導致股市波動，基於中央已明確推動5G、物聯網、人工智能等新技術基建，尤其是在2021年至2025年期間，相信政府將透過更多政策支持有關領域發展，例如減稅、技術共享等措施，因此將看好新經濟股，唱好騰訊、美團、高鑫、中國鐵建（1186）等。該行將增持互聯網、消費必需品、醫療保健、教育等板塊的股份。

三大科網股「ATM」領漲

昨日三大科網股「ATM」領漲，阿里巴巴（9988）升0.7%，收報205.6元；騰訊升2.2%，收報409.4元；美團升2.8%，收報101.3元。中國移動（0941）升2.67%，為升幅最大藍籌，收報61.45元；中國旺旺（0151）亦升2.24%。匯控（0005）跌0.8%，收報38.85元；友邦（1299）險守70元，報70.1元。

另醫療保健股表現強勢，平安好醫生（1833）及阿里健康（0241）分別大漲7.2%及10.9%，分別收報114.7元及18.94元，再破頂。

相關字詞﹕美團 騰訊 國內生產總值 新型基礎建設 恒指 花旗 國家發改委 新經濟股 港股

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