經濟

香港寬頻EBITDA升77% 居家客戶用量增

【明報專訊】香港寬頻（1310）昨日公布，截至今年2月底止，半年的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）按年升77%至12.83億元。不過，由於集團在去年12月完成收購系統整合服務商JOS，以及營運開支增加，其純利按年倒退34%至1.32億元，每股基本盈利為10.1仙；將派發中期息每股37仙，較去年同期升8.8%。集團執行副主席楊主光表示，疫情下現有客戶因留家時間多了，因此數據用量增加，住宅用戶日間用量平均增加50%，晚上用量增加約25%，不少舊客選擇將服務升級，1GB、2GB的家用光纖寬頻計劃更受歡迎。

集團期內收益按年增加約2倍至44.57億元，其中來自企業客戶收益升幅最大，按年升逾2.89倍至22.76億元；住宅用戶收入升2%至12.52億元（見表）。期內企業客戶按年增加79%至10.4萬，企業每用戶平均收入（ARPU）增84%至2775元；住宅用戶數與去年同期相若，不過住宅ARPU升3%至190元。集團解釋，受惠於與WTT集團及JOS集團的整合，企業ARPU大幅增升，住宅ARPU增幅受惠於「四合一」追加銷售策略帶動。

稱疫情拖累新客戶增長

楊主光認為，新冠肺炎疫情下，集團前線銷售人員與新客戶不論是在接觸的地點或時間均減少，拖累新客戶數增長，不過舊客數據用量需求增加。本港中小企及零售業在疫情下經營陷入困境，楊主光指出，集團對企業客戶增長依然有信心，即使在最壞打算下，預期僅有約2000家中小企、零售商可能成為壞帳，實際上佔集團企業客約2%。

指本地5G普及化仍有一段距離

對於本港5G發展，楊主光相信，本地5G要實現普及化仍有一段距離，因為5G手機及月費計劃現階段選擇較少。他認為，本港樓宇密度高，因此住戶依然是以光纖寬頻為主，並指5G業務並非集團現時發展重點。

集團預計，雖然現有業務繼續面臨激烈的市場競爭，但可以透過向企業及住宅的每月帳單關係追加銷售更多服務，藉此推動收益及經調整自由現金流持續增長。另外，集團將繼續推動與WTT集團的整合，務求發揮最大潛在協同效益，並估計可在明年8月底止的財年前達到每年協同效益逾3億元。

相關字詞﹕武漢肺炎 新冠肺炎 業績 香港寬頻

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