香港寬頻EBITDA升77% 居家客戶用量增

集團期內收益按年增加約2倍至44.57億元，其中來自企業客戶收益升幅最大，按年升逾2.89倍至22.76億元；住宅用戶收入升2%至12.52億元（見表）。期內企業客戶按年增加79%至10.4萬，企業每用戶平均收入（ARPU）增84%至2775元；住宅用戶數與去年同期相若，不過住宅ARPU升3%至190元。集團解釋，受惠於與WTT集團及JOS集團的整合，企業ARPU大幅增升，住宅ARPU增幅受惠於「四合一」追加銷售策略帶動。

稱疫情拖累新客戶增長

楊主光認為，新冠肺炎疫情下，集團前線銷售人員與新客戶不論是在接觸的地點或時間均減少，拖累新客戶數增長，不過舊客數據用量需求增加。本港中小企及零售業在疫情下經營陷入困境，楊主光指出，集團對企業客戶增長依然有信心，即使在最壞打算下，預期僅有約2000家中小企、零售商可能成為壞帳，實際上佔集團企業客約2%。

指本地5G普及化仍有一段距離

對於本港5G發展，楊主光相信，本地5G要實現普及化仍有一段距離，因為5G手機及月費計劃現階段選擇較少。他認為，本港樓宇密度高，因此住戶依然是以光纖寬頻為主，並指5G業務並非集團現時發展重點。

集團預計，雖然現有業務繼續面臨激烈的市場競爭，但可以透過向企業及住宅的每月帳單關係追加銷售更多服務，藉此推動收益及經調整自由現金流持續增長。另外，集團將繼續推動與WTT集團的整合，務求發揮最大潛在協同效益，並估計可在明年8月底止的財年前達到每年協同效益逾3億元。