經濟

《南早》放3周無薪假 27名管理層減薪

【明報專訊】阿里巴巴集團旗下的《南華早報》，行政總裁劉可瑞昨早向全體員工發信稱，受目前社會的經濟環境影響，集團需要開源節流，又稱不會參與政府的「保就業」補貼僱主支薪計劃。信中提到，公司個別部門將小量裁員；27名管理層將要減薪，全體員工凍薪。月薪2萬元以上的員工，包括行政總裁、總編輯等，將於本財政年度需放3周無薪假。

個別部門將小量裁員

該報管理層表示，過去一個財政年度公司的營業額按年跌兩成以上，首季營業額按年跌五成，需要作出有關決定，受影響編採人員約300人。總編輯譚衛兒表示，會削減自由撰稿員、差旅及娛樂開支。此前，翻查該報版面篇幅，亦曾作部分調整及減省，例如在周六版的商業版、城市版及體育版不再分疊，並整合為一，以及進一步減頁數。

阿里巴巴集團是於2015年12月以20.6億元向糖王郭鶴年收購南早，即着手取消收費訂閱服務，並轉為全免費，其後南早落實遷址至銅鑼灣時代廣場。根據該報給予員工信件所指出，無薪假計劃適用於大部分員工，涵蓋中、港、紐約及新加坡職工，屬自願計劃，但月薪2萬元或以下員工、合約期於明年3月10日前到期的兼職員工、已取長期病假者、昨日之後的新入職者，以及在推出今次計劃前提出離職者，不受影響。今次無薪假計劃，將有助該報減省開支、穩定財務狀况及避免進一步裁減，實施期由今年5月1日至明年3月31日。

相關字詞﹕阿里巴巴 馬雲 無薪假 南華早報

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