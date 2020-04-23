admanGO：港首季廣告開支按年減28% 跌幅主要來自旅遊業 流動廣告逆市上升

明報記者 蕭嘉聰

admanGO指出，今年1月的廣告開支按年跌23%，2月及3月跌幅擴大，按年跌31%及32%。旅遊業於去年3月是廣告支出第三大行業，佔整體開支8%，但今年3月按年大跌91%。整體廣告開支方面，十大最高廣告支出行業首三名依次為「藥物及醫護」、「銀行、信用卡及投資服務」及「地產」，但支出按年減少18%、26%及19%。

至於首三名廣告支出集團分別是牛奶公司、匯豐及藥廠GSK，支出分別減少40%、15%及35%。

旅遊業3月廣告開支挫91%

雖然大部分行業在首季減少廣告開支，但個別類別卻有所增長，外賣速遞及食物到會服務的廣告開支按年增加1.54倍，網上商店及團購服務的開支按年增長26%；草本食物與靈芝或雲芝分別按年升53%及24%。

媒體市場佔有率方面，流動廣告開支於首季市場佔有率達21%，較去年全年的市佔率多出6個百分點，開支金額按年增加15%，「銀行、信用卡及投資服務」、「保險」與「遊戲及興趣活動」為流動廣告支出最高的三大行業，「保險」、「美容、減肥及健身」及「飲品」3月的流動廣告開支大幅增長，分別升1.55倍、1.15倍及1倍。

另外，電視及收費報紙於今年首季媒體市佔率為26%及8%，較去年分別跌4個百分點及2個百分點。

市民外出增 料5至6月開支改善

The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強相信，由於4月的廣告開支預算大多在3月已決定，因此4月開支跌幅應與3月相若，始終新冠肺炎令社會停擺，廣告的作用不大。

他指出，隨着疫情受控，市民可正常外出生活，預計5至6月的廣告開支有所改善。他又稱，疫情影響下，客戶或減少戶外媒體作宣傳，至於電視及收費報紙佔比下跌是大趨勢。

曾錦強解釋，電視一般收入較其他媒體高，現時預算減少，客戶傾向選擇較廉宜的媒體，電視廣播（0511）更在社會運動後遭杯葛，令客戶選擇該平台時更保守。