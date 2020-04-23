經濟

為銀行提供百億美元流動性

【明報專訊】早前環球股債崩跌，因市場避險至美元，令美元市場流動性趨緊。金管局昨公布設立臨時性美元流動資金安排，為銀行提供7天期的美元流動性支援，現時總額為100億美元，安排暫時截至9月30日。

金管局表示，是項流動性安排資金，是從美國聯儲局的「海外及國際貨幣管理當局回購交易安排」（FIMA Repo Facility）中取得，協助紓緩環球美元銀行拆借市場流動性緊絀。自5月6日起，金管局將每星期舉行一次投標，中標銀行需將合資格資產轉移至金管局作為抵押品。金管局昨亦向銀行發信，宣布將今年進行的監管壓力測試延至明年進行，為銀行應付疫情爆發和持續支援客戶預留額外的營運能力。

此外，港元匯率連續第二日觸發強方兌換保證，金管局在昨日清晨的紐約交易時段在市場沽出27.9億港元，下午在香港交易時段沽出15.5億港元，預期4月24日（本周五）本港銀行體系總結餘會升至649.74億元。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，港元走強主要是因為港美息差衍生套息交易所致，未來數月港元都會頻繁觸碰7.75，加上金管局減發150億元外匯基金票據，預期銀行體系結餘會升至1000億元，1個月港元拆息降至0.5厘至1厘之間。她又指，一旦環球經濟見底後，在環球資金充裕下，跨境資金流入本港會引發第二輪港元走強，港元貨幣基礎再度膨脹，拆息會跌至接近零水平，但預期不會在短期內發生。

相關字詞﹕美聯儲 李若凡 強方兌換保證 港匯 金管局

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