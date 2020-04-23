金管局研「還息不還本」擴至居屋公屋

須房委房協同意 樓價影響微

中原按揭董事總經理王美鳳指出，資助房屋貸款包括居屋和自置公屋，貸款涉及房委會、房協等機構，需要他們同意改動相關貸款的安排，如同推出初期需按證公司同意後，才能為有按保的高成數按揭提供「還息不還本」安排。

銀行界已推出4輪針對紓緩客戶現金流壓力的具體措施，金管局公布，截至昨日銀行已經批出逾5200宗個人住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉及金額超過150億元。王美鳳認為，以每年數萬宗新增按揭貸款計算，申請「還息不還本」不算太普遍。安排加入資助房屋貸款後，她指居屋客過去查詢「還息不還本」安排的比例沒有比私樓多，認為主要影響因素還是客戶從事行業是否受疫情影響。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2002年起一手公營房屋成交宗數佔一二手住宅成交不到3%，料新受惠「還息不還本」的資助房屋貸款不會太多。至於安排會否對資助房屋樓市支持，他認為有助收入受影響的客戶，可因此而不需急於賣樓，不過未補地價資助房屋市場流動性低，用家以自住為主，對該部分以至整體樓價影響不大。

暫批逾1.1萬宗企業貸款 涉860億

企業貸款方面，余偉文表示，截至昨日16家活躍於中小企貸款的銀行，已經合共批出逾1.1萬宗企業「還息不還本」、貸款展期與應急貸款等申請，涉及金額超過860億元。

另外，政府推出「百分百擔保特惠貸款」，在本周一（20日）起接受申請。余偉文指，按證公司和銀行至今已經收到數以千計的中小企查詢。在計劃推出首日，銀行合共收到約300宗申請，其中約30宗經快速審核後已經立即遞交按證公司，並於同日批出10宗，其他申請亦預計在短時間內批出。按證公司會繼續與銀行通力合作，全速處理特惠貸款的申請。