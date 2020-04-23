經濟

中行原油寶重創 投資者擬興訟

【明報專訊】紐約期油價格在本周二一度暴挫至負數，意外導致部分中行（3988）原油寶的投資者「全軍覆沒」，更要欠下銀行債務，有內地傳媒引述內地投資者指，原油寶產品設計存在缺陷，導致投資者巨額虧損，打算發起集體訴訟。

原油寶即是向散戶發行的原油期貨產品，其中美國原油合約正是掛鈎紐約期油。內媒指，原油寶一向在期油最後交易日倒數第二日轉倉，但周二（21日）轉倉日適逢紐約期油暴跌兼見負數，中行進行轉倉時，市場已經沒有對手接貨，導致平倉不掉自己的頭寸，最終要求客戶按照負37.63美元的結算價結算。由於負油價關係，投資者不但輸光本金，還被要求補倉。

周二以負油價轉倉 投資者輸清兼須補倉

投資者質疑中行原油寶未根據合約交割時間在周一（20日）晚上10時轉倉，認為投資者不應該承擔晚上10時後的結算價格繼續暴跌帶來的損失；同時質疑中行原油寶沒有按約定，在跌至20%保證金時自動斬倉，導致投資者承受額外損失。

中行昨晚反擊，在網站上刊登回應，指個人客戶辦理原油寶須提交100%保證金，不允許槓桿交易，但承認在進行轉倉和平倉時，會參考期貨交易所公布的相應期貨合約當日結算價。

中行發公告 籲投資者理性投資

中行其後再在港交所發通告指，該行將依法合規處理原油寶業務的後續事宜，有關信息以港交所網站及該行網站的正式公告為準，呼籲投資者理性投資，注意投資風險。

相關字詞﹕中國銀行 原油寶 中行 散戶 集體訴訟 紐約期油 市場

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