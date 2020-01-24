突轉倉9月 三星原油ETF急插46% 章程稱「可全權酌情」 譚紹興籲投資者索償

明報記者 李哲毅、馬迪帆

昨晚6月到期的紐約期油大升三成，但9月份到期的價格升幅少一半，約15%，若三星標普高盛原油ER期貨ETF已經全部轉倉至9月到期紐約期油，投資者便無法享受6月期油的升幅。該ETF在本月初至本周一的淨流入高達近50億元，市場指有不少大戶買入。然而，經歷昨日一跌，其管理資產總額較周二少了25%至29.3億元。

章程未禁轉倉 譚紹興：屬灰色地帶

證監會表示對個別事件不予置評。有接近監管機構的消息人士認為，在極端情况下，臨時調整轉倉策略屬於ETF風險管理的一種，做法無可厚非，章程亦沒有寫明不可進行這種策略調整。該人士續稱，ETF價格下跌牽涉的因素多樣，未必是轉換策略拖累了價格。

根據三星標普高盛原油ER期貨ETF的基金章程，「管理人可全權酌情決定行使基金單位持有人就子基金證券或期貨合約的權利」。香港投資者學會主席譚紹興則認為，該基金的招股章程及投資策略中有寫明一般轉倉做法，但不屬於硬性規定，因此相信本次做法是處於灰色地帶。他表示，投資者可嘗試向公司索償，證監會亦應出面以保護投資者權益，因為不少投資者買入此隻ETF，而非選擇FGX原油，乃是因為相信章程中的描述，因而得出三星期油ETF更貼市、敏感度更高的結論，但現時產品轉變策略，與章程內容不一致，導致不符合預期。

美互聯網券商IB確認8800萬美元虧損

油價重挫導致石油ETF價格波動劇烈，估計F三星原油期今次做法是參考全球最大原油ETF的美國石油指數基金（USO）。USO在周二宣布改變持倉結構，將6月期油轉倉至7月份及8月份合約，現時USO約40%持倉為6月期油、55%為7月期油、5%為8月期油。

除ETF投資者損手外，美國互聯網券商盈透證券（IB）亦發聲明指，受累於油價跌至負數，令少數持有紐約期油及布蘭特期油長倉的客戶蒙受重大虧損，甚至超過其帳戶淨資產值，公司已確認8800萬美元的撥備虧損。