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雲端ETF抗疫表現優於大市 交投量及追蹤誤差不可忽視

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎持續蔓延，惟各國央行為挽救經濟，再推出量寬政策令市場流動性可以維持，對於現時投資單一股票或會被認為太高風險，互惠基金或交易所基金（ETF）有助分散單一風險。其中ETF與互惠基金的分別在於前者為被動型投資，後者則屬主動型，惟交易成本則ETF遠低於互惠基金，是「疫市」下一個平衡風險及回報的投資選擇。而在ETF類別中，有指數ETF、主題ETF或行業ETF，投資者選擇時要知道每種ETF的風險，從而選擇配合自己及市場情况組合。

主題型ETF與板塊ETF聽起來差不多，卻有天壤之別。主題型ETF將不同行業，且具有特定主題業務的公司歸納一起。因此，主題型ETF的行業分散風險能力較板塊ETF為佳；投資者要留意主題ETF具有相關主題的政策風險，其次是波動幅度或較市場大，同時要留意相關主題的「護城河」是否足夠抵抗經濟或科技所帶來的結構轉型威脅等。

雲計算是近年熱門主題之一，未來資產環球投資（香港）ETF 銷售副總裁鍾駿表示，由於雲端主題涉及不同行業，但在設立該主題已制定其利潤主要部分來自雲端業務，好像亞馬遜（Amazon）主要利潤是來自雲端，雖然其零售業務盈利收入也很強勁，但該股也歸入雲端主題。同時篩選時其每日交投量、市值也要符合條件。

中國雲端計算ETF今年來累升25%

在選擇一隻ETF需要留意其流動性及追蹤誤差，因設立主題時要有足夠股份選擇。具主題ETF在篩選成分是會由下而上選擇合適及具流動性公司，同時該地區金融市場具規模，例如美國、香港及內地等。故一些三四五線未必入選該ETF，投資者經歷了一場新冠肺炎挑戰後，網上平台更顯得重要，近期中國雲端計算ETF（2826）受市場關注，該ETF追蹤Solactive中國雲端計算NTR指數；相關指數於2014年12月5日成立，年初至今累積回報為25.29%，明顯跑贏大市，可見聰明資金在「疫情」中仍會尋找出路。

鍾駿指出，僱員在今次新冠肺炎與2003年SARS已有很大分別，今日可以在家工作及視像會議等令日常工作不受影響。公司也會制定在災難中如何正常運作，故對雲端數據需求也急升。

中國人口老化利AI發展

過去中國的經濟發展受惠於「人口紅利」，如今卻要面對人口老化的威脅。人工智能（AI）大大提高生產效率，將成為中國未來經濟增長的新動力，繼蒸汽機、電力和互聯網後引領人類進入第四次工業革命。由於中國坐擁眾多人口以及完整的產業結構，使其享有大量數據和龐大市場的優勢，有助推動AI發展。中國現時擁有僅次於美國的全球第二大AI生態體系。國務院制定AI相關產業於2020年達到超過1萬億元人民幣規模的目標，他預料將有更多國策出台扶持AI產業。

著名風險投資家Jim Breyer認為，當今世上約一半別具潛力的AI投資機會皆在中國，並指出科技巨企如阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及京東均正在迅速整合機器學習技術，並四處網羅AI人才。這些科技巨企分別在搜索、電商、社交和遊戲等領域獲得大量數據，有助中國AI的發展。此外，AI技術與雲端運算密不可分。現時大多數公司都需要使用雲端服務，否則難以應付愈來愈高的儲存及運算速度要求。

注意收費成本影響投資回報

如果有一項事情是投資者所能控制的，那就是成本。正如ETF之父Jack Bogle再三提醒投資者，在投資獲得的正是你沒有付錢的那部分。此類基金大部分都定價合理，而且同業競爭和規模經濟的因素亦使其中一些基金收費漸趨下調。但比起綜合大型美國股票的免佣互惠基金類別（平均收費為0.72%）要少得多。這類型產品收費則超過0.40%。這些產品值得更仔細審視。

另外，視乎被動型ETF所採取的策略，被動型ETF未必按相關指數相同的比例持有所有成分股。因此被動型ETF所持證券的表現（以資產淨值量度），可能優於或落後於有關指數。

龍彩霞 明報記者

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