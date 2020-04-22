經濟

香港地產

韓式小食店採分成制 租盛滙「女人街」舖

【明報專訊】新冠肺炎重創零售業，香港零售管理協會呼籲商舖業主以營業額分成釐定租金，盛滙商舖基金創辦人李根興隨即響應，基金持有的旺角通菜街（即「女人街」）威達商業大廈地下A舖，首年租金以營業額分成計算，為街舖罕有採分成計算租金的租賃個案。

首年為營業額20%分成或最低1萬

李根興稱，上述商舖面積500方呎，原由鐘表商戶以月租2.6萬元租用，商戶去年租約期滿後離場，隨即以每月5萬元放租，早前因應疫情而劈租四成至3萬元，至近日再調整租金，並租予韓式小食店，首年租約為直接營業額分成20%，每月最低租金1萬元，而第二年租金每月3.5萬至4萬元。若首年月租以1萬元計，兩年租約期租金總支出約54萬至60萬元，較原叫價月租5萬元、2年租金收入120萬元計，盛滙少收60萬至66萬元或45%至50%。

李又指，疫情令各行業大受打擊，不少商戶現已暫停營業或倒閉，鼓勵商舖業主與租客共渡時艱，而政府延長限聚令等防疫措施，娛樂場所等需要關閉，相信受影響的11類場所或會出現倒閉潮，預計今年6月至7月將是舖市最艱難時期。另李氏早前因應新冠肺炎而推出的「一蚊招租」，至今已租出5舖，目標為10間旺區吉舖，他將每月資助商舖業主1萬元，每個商舖資助3個月，共涉30萬元。另他會負責每間租出店舖所有的管理費、地租等雜費，而不會干預店舖運作，預計共涉逾20萬元，即合共逾50萬元。

此外，西營盤德星里1至7號地盤以6.1億元放售，地盤鄰近港鐵西營盤站，面積4339方呎，去年9月份獲批建1幢25層高商住物業，涉36459方呎，每方呎樓面地價約1.67萬元。

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