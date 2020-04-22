皇第複式1.6億沽 今年最貴一手分層戶

上述皇第單位為6樓、7樓A室複式戶，連2個車位，成交價1.68億元，單位實用2846方呎，實呎59,030元，為今年一手市場上最大額分層戶成交。項目迄今售出2伙，另一伙為本地爆發新冠肺炎前、即今年1月售出的8樓、9樓A室複式戶，實用同為2846方呎，當時連2個車位成交價逾1.76億元，成交實呎6.2萬元，雖然今次7、8樓單位成交價較8、9樓為低，但7、8樓單位選用90天付款方法，而8、9樓單位買家則選用270天付款方法，相信售價差別反映樓層及付款方法因素。

傲玟2日連沽6伙 套現逾2.5億

另傲玟過去2日連沽6伙，共套現約2.52億元，全為2座3房戶，最高呎價及成交價為2座12樓B室，實用1425方呎，成交價4462萬元，實呎31312元，最低呎價及成交價則是2座6樓A室，實用1,403方呎，成交價3933.9萬元，實呎28,039元。

周五至周日最少425個一手單位賣

此外，疫情稍有好轉，發展商繼續推盤，會德豐(0020)將軍澳日出康城OCEAN MARINI，周日進行第三輪銷售，涉及101伙。上周突然公布首張價單的新地(0016)大埔白石角雲匯一期，則於周六發售18伙，其中14伙以發價單形式推出，另外4伙則以招標形式推出。連同其他新盤在內，周五至周日一手市場暫有最少425個單位推出。

The Carmel複式戶現買家撻訂

不過，市場亦錄新盤撻訂，永泰地產（0369）屯門青山公路The Carmel本月12日以2921萬元售出的1座9樓及10樓E室複式戶，已遭買家撻訂，以樓價5%計，買家損手約146萬元。該單位實用1418方呎，連295方呎平台、591方呎天台，實呎20599元，成交價一度創項目分層單位新高。