淺月灣洋房1888萬 5年實蝕三成

中原地產市務經理鍾國基表示，淺月灣單號屋，實用面積1896方呎，日前以1888萬元易手，實呎9958元。原業主2015年以2344萬元購入單位，持貨約5年，帳面蝕讓約456萬元或19％，連同購入時的雙倍印花稅及其餘使費，預料實蝕近700萬元或近三成。

至於主打納米樓的九龍城曉薈，再有開放式戶業主劈價蝕讓離場。

曉薈開放式戶7年實蝕一成

中原分行經理吳子麟表示，曉薈中層A室，實用面積202方呎，開放式間隔，原業主半個月前以468萬元放售，受疫情影響，業主擴大議價空間，最終以401.8萬元沽出，實呎19891元。

原業主2013年1月434.7萬元購入，持貨7年，帳面蝕讓32.9萬元或8%，惟連同使費計，料實蝕約46萬元或11%。

柏園低層戶2200萬沽 低半年前一成

另外，市場消息亦指，大坑柏園低層A室，實用1161方呎，最新連車位以約2200萬元售出，實呎約18949元。資料顯示，同廈同面積低一層A單位，去年10月曾以2408萬元連車位售出，事隔半年，高一層單位比低一層單位賣平208萬元或約9%。不過，原業主早於2005年以840萬元購入，持貨15年，帳面獲利1360萬元，賺幅1.6倍。