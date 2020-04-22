經濟

香港地產

淺月灣洋房1888萬 5年實蝕三成

【明報專訊】雖然部分大型二手屋苑樓價跌勢有喘定迹象，甚至出現反彈，但新界洋房及市區納米樓，卻再連環錄得蝕讓成交。其中，新界大埔洋房淺月灣新近錄得一宗蝕讓買賣。

中原地產市務經理鍾國基表示，淺月灣單號屋，實用面積1896方呎，日前以1888萬元易手，實呎9958元。原業主2015年以2344萬元購入單位，持貨約5年，帳面蝕讓約456萬元或19％，連同購入時的雙倍印花稅及其餘使費，預料實蝕近700萬元或近三成。

至於主打納米樓的九龍城曉薈，再有開放式戶業主劈價蝕讓離場。

曉薈開放式戶7年實蝕一成

中原分行經理吳子麟表示，曉薈中層A室，實用面積202方呎，開放式間隔，原業主半個月前以468萬元放售，受疫情影響，業主擴大議價空間，最終以401.8萬元沽出，實呎19891元。

原業主2013年1月434.7萬元購入，持貨7年，帳面蝕讓32.9萬元或8%，惟連同使費計，料實蝕約46萬元或11%。

柏園低層戶2200萬沽 低半年前一成

另外，市場消息亦指，大坑柏園低層A室，實用1161方呎，最新連車位以約2200萬元售出，實呎約18949元。資料顯示，同廈同面積低一層A單位，去年10月曾以2408萬元連車位售出，事隔半年，高一層單位比低一層單位賣平208萬元或約9%。不過，原業主早於2005年以840萬元購入，持貨15年，帳面獲利1360萬元，賺幅1.6倍。

上 / 下一篇新聞

油價大跌 基金贖回採波動定價 或涉額外成本 證監要求公平對待
油價大跌 基金贖回採波動定價 或涉額外成本 證監要求公平對待
證監歐達禮：採一切措施保開放營運
證監歐達禮：採一切措施保開放營運
期油價格歷史性見負數 下月或再現
期油價格歷史性見負數 下月或再現
三星：ETF盡快轉倉9月期油
三星：ETF盡快轉倉9月期油
國泰燃油對冲虧損勢加劇
國泰燃油對冲虧損勢加劇
零售協會點名五大「最不合作減租」業主 和黃地產領展居首次名 業界籲免底租半年
零售協會點名五大「最不合作減租」業主 和黃地產領展居首次名 業界籲免底租半年
翠華牛頭角店獲大股東減租23％
翠華牛頭角店獲大股東減租23％
港匯4年來首觸強方保證 金管局沽15.5億港元
港匯4年來首觸強方保證 金管局沽15.5億港元
恒指失守24000關 夜期低水306點
恒指失守24000關 夜期低水306點
惠譽：港澳銀行評級受母行支持
惠譽：港澳銀行評級受母行支持
半新股華和上周急插 周焯華券商率先減持倉
半新股華和上周急插 周焯華券商率先減持倉
TVB：收星美債潛在買家意向 困擾經年「爛帳」有望甩手
TVB：收星美債潛在買家意向 困擾經年「爛帳」有望甩手
內地大降中小行撥備覆蓋率要求
內地大降中小行撥備覆蓋率要求
超大違規授出5100萬貸款
超大違規授出5100萬貸款
華為首季收入增長急放緩
華為首季收入增長急放緩
大洋集團：不為京國資委產口罩
大洋集團：不為京國資委產口罩
布蘭森擬抵押私人島救維珍 澳洲拒貸款 維珍澳洲由德勤接管
布蘭森擬抵押私人島救維珍 澳洲拒貸款 維珍澳洲由德勤接管
各國封鎖下影響消費 可樂全球銷量挫25％
各國封鎖下影響消費 可樂全球銷量挫25％
美3月二手樓成交減8.5% 跌幅近5年最勁
美3月二手樓成交減8.5% 跌幅近5年最勁
張兆聰：阿里健康平安好醫生一齊吸
張兆聰：阿里健康平安好醫生一齊吸
植耀輝：油商貼錢賣油 因關油井成本極高
植耀輝：油商貼錢賣油 因關油井成本極高
技術取勝：中民航信高低位稍上移
技術取勝：中民航信高低位稍上移
馬雲阿里加碼向世衛捐物資
馬雲阿里加碼向世衛捐物資
劉思明：科網軟件股做好 候低買金山
劉思明：科網軟件股做好 候低買金山
周顯：為何富二代多老千？
周顯：為何富二代多老千？
湯文亮：穀賤傷農 油賤傷隆
湯文亮：穀賤傷農 油賤傷隆
將中2房重上900萬 今年首見 海翩匯開放式戶疫市下實呎2.15萬破頂
將中2房重上900萬 今年首見 海翩匯開放式戶疫市下實呎2.15萬破頂
映日灣首宗開放式月租9800元
映日灣首宗開放式月租9800元
皇第複式1.6億沽 今年最貴一手分層戶
皇第複式1.6億沽 今年最貴一手分層戶
韓式小食店採分成制 租盛滙「女人街」舖
韓式小食店採分成制 租盛滙「女人街」舖
雲端ETF抗疫表現優於大市 交投量及追蹤誤差不可忽視
雲端ETF抗疫表現優於大市 交投量及追蹤誤差不可忽視