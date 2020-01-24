將中2房重上900萬 今年首見 海翩匯開放式戶疫市下實呎2.15萬破頂

此外，同區海翩匯開放式戶實呎直逼2.15萬元，繼上月後再創將軍澳同類物業新高紀錄。

明報記者 張允亭

事實上，去年中屋苑同類2房分層標準戶，一度高見900萬元水平。將軍澳中心本月至今暫錄16宗成交，成交量已超越上月全月的12宗，本月平均實呎17,102元，按月上升5.5%。

中原高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑最新1宗成交為6座頂層戶，實用面積465方呎，屬2房間隔，連99方呎天台，原業主於上月叫價898萬元放盤，反價2萬元或0.2%後，新近以900萬元成交，實呎19,355元。原業主2011年4月448萬元購入，持貨9年，帳賺452萬元或逾1倍。資料顯示，同類連天台單位為8座頂層戶，實用面積436方呎，於去年5月以788萬元、每實呎1.8萬元易手，亦即上述最新成交價遠較去年同類造價升逾7％。

將軍澳本月暫錄逾160宗 樓價反彈

同時，同區的海翩匯繼上月有開放式單位於疫市下創新高後，新近再有開放式戶以每實呎21491元沽出，呎價不但貴絕屋苑，亦再創區內開放式戶型新高紀錄。利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，海翩匯3座高層H室，實用面積271方呎，開放式間隔，享海景，以582.4萬元成交，實呎21,491元，呎價創屋苑歷史新高。原業主2016年9月350.6萬元購入，帳面獲利231.8萬元或66%。

映灣園2房668萬沽 月內急彈6%

另一方面，東涌大型屋苑映灣園本月暫錄26宗成交，成交量追平上月全月，而成交價格亦有反彈跡象。

美聯分行高級營業經理張少勛表示，映灣園最新一宗成交為6座中高層F室，實用面積550方呎，屬2房間隔，近日獲新買家在「無樓睇」的情況下，連租約以668萬元成交，實呎12146元。

單位原業主2017年2月以500萬元購入，持貨3年，帳面獲利168萬元或34%。資料顯示，該單位對上樓層、享景觀相若的6座高層F室，實用面積同為550方呎，上月以630萬元易手，亦即是次成交未計樓層因素，同類造價已較上月反彈6%。