經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：穀賤傷農 油賤傷隆

【明報專訊】前晚紐約期油下跌至-40美元一桶，真的是前所未見，比起美股一個月內5度熔斷更離奇，有人話油價負數，是不是可以用油商貼埋大牀嫁女來形容，這個比喻唔錯，不過就有禮金冇大牀，更加冇地方安置張大牀，現在雖然買油的人有回贈，但就要他們自己搵地方儲存，如果沒有地方儲存，有金都執唔到。

油商貼錢賣油 百年難得一見

有人問點解油價會大跌，老實說，太深奧我唔識得講，但我認為產油國基於某些戰略原因，早已有計劃大量增產，本來，增產增加油價下跌的可能，都唔會跌得太過離譜，但很不幸地遇上百年難得一見的新冠肺炎，不是單一地區或者國家出事，而是全世界都受到影響，航班停飛，郵輪停航，各國各地封關封城，行車燃油用量大減，不但令到油價跌上加跌，而且，原油庫存也爆燈，多出的原油又不能傾倒入大海，油商唯有貼錢賣油，大家有幸，見證百年難得一見的一刻。

興隆集團傳輸掉30億美元

大家都知道，豐收對於農夫來說並不一定是好事，奸商會乘機壓價收購農作物，如果農夫沒有組織，隨時不但要白忙一造，甚至要賠錢，真的是為誰辛苦為誰忙，農民自嘲稱這為穀賤傷農。不過，如果農夫有默契，可以銷毁部分農作物，將供應量維持在稍為緊張狀態，農民才應有合理收入，才可以生存，倘若農民不能生存，就沒有人耕種，過了一段時間，農作物價格就會因供應嚴重不足而大幅上升，受害的又將會是一般小市民，雖然話穀賤傷農，但最終受害者都是一般小市民。

今次油價大跌，暫時受損最深的應該是新加坡的興隆集團，傳聞輸了30億美元，新加坡政府可能要抬錢補鑊，總理話，原來穀賤傷農，油賤傷隆。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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