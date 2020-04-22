經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：為何富二代多老千？

【明報專訊】有一個奇怪的現象，就是很多富二代都是老千，比例高到難以想像。

例如說，某位同姓L女藝人拍過拖的，有一張黑卡，也不知是不是淘寶買回來的，搭的士都要拿出來碌，扮在外國回來，皆因外國的士可以碌卡。最後當然是同行友人埋單啦！

這位富二代的結局是把身邊朋友的錢都借了一遍，然後失蹤了。

無本事慣大使 呃大錢上傳媒

另一位同一位名字有個「小」字的女藝人結婚。有一次，他被另一位女藝人拍了片，交給了雜誌刊登。說穿了，這當然是女藝人拍的，為了出名嘛，至於為何拍他的片呢？也很簡單，皆因兩人已是老相好，他拒付上次的錢，這次咪做他世界，過他一棟囉！

現在講到主題了：為什麼富二代這麼多老千呢？

理由是﹕你估做老千咁易㗎？一個屋邨仔，識得什麼有錢人？呃埋呃埋，最多三幾萬元，根本沒資格見報。只有富二代，先至可以溝女明星，呃大錢，上傳媒嘛！

那為什麼富二代要做老千呢？皆因富二代都有很多級數。如果你老竇有幾百億身家，咁就梗係不用做老千啦！但是有很多人的老竇，不過有幾億銀身家，夠自己使，但不夠子女花，但又夠送他們去外國讀書，同幾百億、幾千億元身家的子女做同學。如果這些子女夠叻仔叻女，當然比別人更容易飛黃騰達，但如果無本事，又大使慣，又眼紅人哋有錢，咪只有做老千一途囉！

[周顯 投資二三事]

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