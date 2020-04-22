劉思明：科網軟件股做好 候低買金山

恒指昨低開82點後下滑，早段最多跌653點、低見23,676點喘定，之後反彈至23,919點遇阻，收報23,793點，跌536點或2.20%。國指跌2.13%。大市成交1108億元，低於60天平均近一成，成交偏淡。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌2.13%、2.36%，全面受壓。

恒指倘失守20天線 或下試22800點

走勢上，恒指失守兩萬四關口及23,800點支持，20天線約23,600點成為短線重要支持，倘若跌穿未能收復，將破壞3月中以來反彈，並有機會下試約22,800點或更低水平。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率8比92，跌逾3%佔下跌股份逾四成；陽燭對陰燭為11比89，大市跌勢全面，沽壓沉重。本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，博彩及消閒、汽車及相關跌3.8%、3.7%表現最差，其次本地零售服務、原材料、紡織及服飾、金屬及礦石跌逾3%，沽壓較大。

本地概念股六成半高於20天線 中線向好

此外，基建及建材跌1.28%，表現相對硬淨；工業、本地金融、公用事業、農業及水務等跌少於1.8%，表現較佳。個股如海螺（0914）、比亞迪電子（0285）、海爾電器（1169）呈陽燭高於開市價收市，逆市下有買盤承接。

目前本報數據庫涵蓋350隻股份，仍有超過六成半高於20天線，保持中線向好趨勢，特別本地概念股；以本地股為主的公用事業、電訊、地產及相關，各有超過九成股份高於20天線。博彩及消閒昨跌逾4%，仍有八成半處於20天線上。軟件服務有超過三成股份失守20天線，但行業股份平均高於20天線6%，明顯向上拋離20天線，為一眾行業中最佳。

金山雲申納指上市 助重估估值

軟件互聯網股平安好醫生（1833）、金蝶（0268）股價高於20天線三成及一成，於行業領漲，昨呈陽燭收市，未予低吸機會。金山軟件（3888）上周向上突破25元後攀升，日前曾升至28元；公司旗下金山雲申請美國納斯達克上市，有助公司應對行業高速發展，並有利集團的估值重估，成為股價催化劑。金山軟件昨跟隨大市調整，可以伺機吸納，並可設低收25元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]