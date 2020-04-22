經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：科網軟件股做好 候低買金山

【明報專訊】港股昨跟隨外圍股市下跌，整體沽壓較為明顯，雖然向好趨勢不致逆轉，但重要指標已去到關鍵位置，要提高警覺；恒指一旦失守20天線低走，將有機會再次尋底。

恒指昨低開82點後下滑，早段最多跌653點、低見23,676點喘定，之後反彈至23,919點遇阻，收報23,793點，跌536點或2.20%。國指跌2.13%。大市成交1108億元，低於60天平均近一成，成交偏淡。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌2.13%、2.36%，全面受壓。

恒指倘失守20天線 或下試22800點

走勢上，恒指失守兩萬四關口及23,800點支持，20天線約23,600點成為短線重要支持，倘若跌穿未能收復，將破壞3月中以來反彈，並有機會下試約22,800點或更低水平。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率8比92，跌逾3%佔下跌股份逾四成；陽燭對陰燭為11比89，大市跌勢全面，沽壓沉重。本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，博彩及消閒、汽車及相關跌3.8%、3.7%表現最差，其次本地零售服務、原材料、紡織及服飾、金屬及礦石跌逾3%，沽壓較大。

本地概念股六成半高於20天線 中線向好

此外，基建及建材跌1.28%，表現相對硬淨；工業、本地金融、公用事業、農業及水務等跌少於1.8%，表現較佳。個股如海螺（0914）、比亞迪電子（0285）、海爾電器（1169）呈陽燭高於開市價收市，逆市下有買盤承接。

目前本報數據庫涵蓋350隻股份，仍有超過六成半高於20天線，保持中線向好趨勢，特別本地概念股；以本地股為主的公用事業、電訊、地產及相關，各有超過九成股份高於20天線。博彩及消閒昨跌逾4%，仍有八成半處於20天線上。軟件服務有超過三成股份失守20天線，但行業股份平均高於20天線6%，明顯向上拋離20天線，為一眾行業中最佳。

金山雲申納指上市 助重估估值

軟件互聯網股平安好醫生（1833）、金蝶（0268）股價高於20天線三成及一成，於行業領漲，昨呈陽燭收市，未予低吸機會。金山軟件（3888）上周向上突破25元後攀升，日前曾升至28元；公司旗下金山雲申請美國納斯達克上市，有助公司應對行業高速發展，並有利集團的估值重估，成為股價催化劑。金山軟件昨跟隨大市調整，可以伺機吸納，並可設低收25元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕金山軟件 科網 港股

上 / 下一篇新聞

油價大跌 基金贖回採波動定價 或涉額外成本 證監要求公平對待
油價大跌 基金贖回採波動定價 或涉額外成本 證監要求公平對待
證監歐達禮：採一切措施保開放營運
證監歐達禮：採一切措施保開放營運
期油價格歷史性見負數 下月或再現
期油價格歷史性見負數 下月或再現
三星：ETF盡快轉倉9月期油
三星：ETF盡快轉倉9月期油
國泰燃油對冲虧損勢加劇
國泰燃油對冲虧損勢加劇
零售協會點名五大「最不合作減租」業主 和黃地產領展居首次名 業界籲免底租半年
零售協會點名五大「最不合作減租」業主 和黃地產領展居首次名 業界籲免底租半年
翠華牛頭角店獲大股東減租23％
翠華牛頭角店獲大股東減租23％
港匯4年來首觸強方保證 金管局沽15.5億港元
港匯4年來首觸強方保證 金管局沽15.5億港元
恒指失守24000關 夜期低水306點
恒指失守24000關 夜期低水306點
惠譽：港澳銀行評級受母行支持
惠譽：港澳銀行評級受母行支持
半新股華和上周急插 周焯華券商率先減持倉
半新股華和上周急插 周焯華券商率先減持倉
TVB：收星美債潛在買家意向 困擾經年「爛帳」有望甩手
TVB：收星美債潛在買家意向 困擾經年「爛帳」有望甩手
內地大降中小行撥備覆蓋率要求
內地大降中小行撥備覆蓋率要求
超大違規授出5100萬貸款
超大違規授出5100萬貸款
華為首季收入增長急放緩
華為首季收入增長急放緩
大洋集團：不為京國資委產口罩
大洋集團：不為京國資委產口罩
布蘭森擬抵押私人島救維珍 澳洲拒貸款 維珍澳洲由德勤接管
布蘭森擬抵押私人島救維珍 澳洲拒貸款 維珍澳洲由德勤接管
各國封鎖下影響消費 可樂全球銷量挫25％
各國封鎖下影響消費 可樂全球銷量挫25％
美3月二手樓成交減8.5% 跌幅近5年最勁
美3月二手樓成交減8.5% 跌幅近5年最勁
張兆聰：阿里健康平安好醫生一齊吸
張兆聰：阿里健康平安好醫生一齊吸
植耀輝：油商貼錢賣油 因關油井成本極高
植耀輝：油商貼錢賣油 因關油井成本極高
技術取勝：中民航信高低位稍上移
技術取勝：中民航信高低位稍上移
馬雲阿里加碼向世衛捐物資
馬雲阿里加碼向世衛捐物資
周顯：為何富二代多老千？
周顯：為何富二代多老千？
湯文亮：穀賤傷農 油賤傷隆
湯文亮：穀賤傷農 油賤傷隆
將中2房重上900萬 今年首見 海翩匯開放式戶疫市下實呎2.15萬破頂
將中2房重上900萬 今年首見 海翩匯開放式戶疫市下實呎2.15萬破頂
淺月灣洋房1888萬 5年實蝕三成
淺月灣洋房1888萬 5年實蝕三成
映日灣首宗開放式月租9800元
映日灣首宗開放式月租9800元
皇第複式1.6億沽 今年最貴一手分層戶
皇第複式1.6億沽 今年最貴一手分層戶
韓式小食店採分成制 租盛滙「女人街」舖
韓式小食店採分成制 租盛滙「女人街」舖
雲端ETF抗疫表現優於大市 交投量及追蹤誤差不可忽視
雲端ETF抗疫表現優於大市 交投量及追蹤誤差不可忽視