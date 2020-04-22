經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：阿里健康平安好醫生一齊吸

【明報專訊】恒指昨日跌536點，收報23,793點，成交金額1107億元。5月期油崩盤，歷史性一度跌至負40美元，CNN獨家報道朝鮮領袖金正恩健康有問題，均利淡大市。港股技術走勢及設局偏弱，部署上宜稍減持倉水平，但以當前的低殘估值水平，除非中國經濟下滑超預期、違約急增，否則不大可能回試低位，但大市回落，倒是趁低吸強勢科技股、醫療設備股的機會。

5月份期油歷史性暴瀉至負值，始作俑者當然是供過於求至極端水平，但技術迫倉的因素更大。短期油價仍然受壓，執筆時6月期油也跌破17美元。但隨着減產到位供求再平衡，9月份起遠端期油全線高於30美元，實際問題不大。美股周一晚下跌，或多或少與油價有關，但更主要應該是市場觀望首季業績，看看究竟有多差、資產負債表會否有問題、管理層對前景的看法等。基於美股反彈幅度和速度太驚人，短線一定會有獲利沽壓。

港股技術走勢偏弱 宜稍減持倉水平

港股昨日跌勢全面，下跌股份數目超過1200隻，部分強勢股也下跌，如醫療設備股愛康醫療（1789）、山東威高（1066）、春立醫療（1858），又或是阿里健康（0241）、金山軟件（3888）、新東方在線（1797）等。另一個特點是復蘇概念股全滅，汽車股、內房股、航空股、酒店餐飲、零售消費等，跌幅全都超過大市。

復蘇概念股的反彈勢頭一直偏反覆，經常彈一天又回落，與當年SARS後的國泰（0293）；金融海潚後的內房股、水泥股；歐債危機後的歐洲股市等持續受到資金追捧相差很遠，無論感覺上還是操作上都很難玩。市場似乎對於復蘇力度有保留，始終今次感染人數眾多、又死了那麼多人，消費情緒不會很快就恢復到疫情前水平。此外，大家都未曾經歷過停市停工失去收入，缺乏足夠儲蓄的民眾會非常困難，很大可能會趨於節儉。若全社會儲蓄率提高，對於以消費為主的西方社會有很深遠影響，也會對以中國為首的新興市場國家的出口造成衝擊。

儲蓄率會否上升仍要時間觀察，但消費模式確實暫時起了變化。內地多個省市派發消費券，讓民眾對商店、餐廳消費，結果大部分民眾都用於超市購買日用品。從股市來看，大部分A股都遠低於2月低位，但涪陵榨菜卻高出2月3日達50%，由22.15元升至昨日的33.3元。投資者不惜高估值（逾40倍市盈率）也要湧入，就是說明很多股票面對不明朗因素，市場好的機會並不多。

資金流向內需新經濟股

市場資金流向有點兩極，一邊是必需品、日用品，如超市股高鑫（6808）、食品股康師傅（0322）等，另一邊是湧向新一代新經濟股，互聯網醫療、在線教育、遙距辦工、雲計算等。近期最強的當然以互聯網醫療為首，市場認為疫情大幅提高民眾對在線看診的接受程度，而看病難又一直是國家痛點，現在有包括納入醫保的扶持政策，若日後由數家企業壟斷整個市場，前景會非常吸引。

有趣的是，阿里健康遭北水持續減持，平安好醫生（1833）則一直獲加倉，後者近期也一直強於前者。但當整個板塊只有兩隻股票，其實全都買入會是較可取的策略。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

油價大跌 基金贖回採波動定價 或涉額外成本 證監要求公平對待
油價大跌 基金贖回採波動定價 或涉額外成本 證監要求公平對待
證監歐達禮：採一切措施保開放營運
證監歐達禮：採一切措施保開放營運
期油價格歷史性見負數 下月或再現
期油價格歷史性見負數 下月或再現
三星：ETF盡快轉倉9月期油
三星：ETF盡快轉倉9月期油
國泰燃油對冲虧損勢加劇
國泰燃油對冲虧損勢加劇
零售協會點名五大「最不合作減租」業主 和黃地產領展居首次名 業界籲免底租半年
零售協會點名五大「最不合作減租」業主 和黃地產領展居首次名 業界籲免底租半年
翠華牛頭角店獲大股東減租23％
翠華牛頭角店獲大股東減租23％
港匯4年來首觸強方保證 金管局沽15.5億港元
港匯4年來首觸強方保證 金管局沽15.5億港元
恒指失守24000關 夜期低水306點
恒指失守24000關 夜期低水306點
惠譽：港澳銀行評級受母行支持
惠譽：港澳銀行評級受母行支持
半新股華和上周急插 周焯華券商率先減持倉
半新股華和上周急插 周焯華券商率先減持倉
TVB：收星美債潛在買家意向 困擾經年「爛帳」有望甩手
TVB：收星美債潛在買家意向 困擾經年「爛帳」有望甩手
內地大降中小行撥備覆蓋率要求
內地大降中小行撥備覆蓋率要求
超大違規授出5100萬貸款
超大違規授出5100萬貸款
華為首季收入增長急放緩
華為首季收入增長急放緩
大洋集團：不為京國資委產口罩
大洋集團：不為京國資委產口罩
布蘭森擬抵押私人島救維珍 澳洲拒貸款 維珍澳洲由德勤接管
布蘭森擬抵押私人島救維珍 澳洲拒貸款 維珍澳洲由德勤接管
各國封鎖下影響消費 可樂全球銷量挫25％
各國封鎖下影響消費 可樂全球銷量挫25％
美3月二手樓成交減8.5% 跌幅近5年最勁
美3月二手樓成交減8.5% 跌幅近5年最勁
植耀輝：油商貼錢賣油 因關油井成本極高
植耀輝：油商貼錢賣油 因關油井成本極高
技術取勝：中民航信高低位稍上移
技術取勝：中民航信高低位稍上移
馬雲阿里加碼向世衛捐物資
馬雲阿里加碼向世衛捐物資
劉思明：科網軟件股做好 候低買金山
劉思明：科網軟件股做好 候低買金山
周顯：為何富二代多老千？
周顯：為何富二代多老千？
湯文亮：穀賤傷農 油賤傷隆
湯文亮：穀賤傷農 油賤傷隆
將中2房重上900萬 今年首見 海翩匯開放式戶疫市下實呎2.15萬破頂
將中2房重上900萬 今年首見 海翩匯開放式戶疫市下實呎2.15萬破頂
淺月灣洋房1888萬 5年實蝕三成
淺月灣洋房1888萬 5年實蝕三成
映日灣首宗開放式月租9800元
映日灣首宗開放式月租9800元
皇第複式1.6億沽 今年最貴一手分層戶
皇第複式1.6億沽 今年最貴一手分層戶
韓式小食店採分成制 租盛滙「女人街」舖
韓式小食店採分成制 租盛滙「女人街」舖
雲端ETF抗疫表現優於大市 交投量及追蹤誤差不可忽視
雲端ETF抗疫表現優於大市 交投量及追蹤誤差不可忽視