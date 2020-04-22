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經濟
2020年4月22日星期三
技術取勝
投資策略
油價大跌 基金贖回採波動定價 或涉額外成本 證監要求公平對待
證監歐達禮：採一切措施保開放營運
期油價格歷史性見負數 下月或再現
三星：ETF盡快轉倉9月期油
國泰燃油對冲虧損勢加劇
零售協會點名五大「最不合作減租」業主 和黃地產領展居首次名 業界籲免底租半年
翠華牛頭角店獲大股東減租23％
港匯4年來首觸強方保證 金管局沽15.5億港元
恒指失守24000關 夜期低水306點
惠譽：港澳銀行評級受母行支持
半新股華和上周急插 周焯華券商率先減持倉
TVB：收星美債潛在買家意向 困擾經年「爛帳」有望甩手
內地大降中小行撥備覆蓋率要求
超大違規授出5100萬貸款
華為首季收入增長急放緩
大洋集團：不為京國資委產口罩
布蘭森擬抵押私人島救維珍 澳洲拒貸款 維珍澳洲由德勤接管
各國封鎖下影響消費 可樂全球銷量挫25％
美3月二手樓成交減8.5% 跌幅近5年最勁
張兆聰：阿里健康平安好醫生一齊吸
植耀輝：油商貼錢賣油 因關油井成本極高
技術取勝：中民航信高低位稍上移
馬雲阿里加碼向世衛捐物資
劉思明：科網軟件股做好 候低買金山
周顯：為何富二代多老千？
湯文亮：穀賤傷農 油賤傷隆
將中2房重上900萬 今年首見 海翩匯開放式戶疫市下實呎2.15萬破頂
淺月灣洋房1888萬 5年實蝕三成
映日灣首宗開放式月租9800元
皇第複式1.6億沽 今年最貴一手分層戶
韓式小食店採分成制 租盛滙「女人街」舖
雲端ETF抗疫表現優於大市 交投量及追蹤誤差不可忽視
技術取勝：中民航信高低位稍上移
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【明報專訊】世茂房地產升勢放緩（圖）
中生製藥10.8元不宜跌穿（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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