植耀輝：油商貼錢賣油 因關油井成本極高

美國開採頁岩氣/油之方法，最為人熟悉的便是水力壓裂法。當氣/油從裂縫釋放，便能開始收集。不過，倘開採後要「叫停」，除非將所有裂縫重新灌水或使用其他化學物質，重開成本可能十分高。而且頁岩油與傳統油井不同之處，在於頁岩油開發周期短，一個頁岩油氣井產量在出油後第2個月已達到峰值，根據EIA報告，單口頁岩油氣井前兩年的衰減率分別達到69%和39%，前3年的產量亦接近其生命周期產油量之80%，當然現時不少美國油公司已暫停開闢新井，只是要平衡供需關係，短期應該難以達到矣。

期油「崩盤」可能每月上演

而且，由於供需關係依然失衡，除非短時間內經濟活動能顯著出現改善，否則期油價格「崩盤」的情况將可能每月上演。但更嚴重的情况是，有關衝擊將可能導致數以百計油企瀕臨破產邊緣，並令美國當地相關垃圾債「爆煲」機會急增，對宏觀經濟亦難免會帶來深遠影響。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]