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植耀輝：油商貼錢賣油 因關油井成本極高

【明報專訊】「油價平過買水？」這個看似講笑的說法，估不到變成事實！5月紐約期油「史無前例」跌至負數，竟然會出現「貼錢賣油」行情。有看本欄之讀者，對於油價大跌之前因後果應該相當了解（如有興趣溫故知新，可重看最近兩篇著作）。但有一個疑問，既然石油供大於求，又沒有足夠倉儲，為何油公司不索性關閉油井呢？所以筆者亦搜集了不少資料，現簡單跟大家分享。

美國開採頁岩氣/油之方法，最為人熟悉的便是水力壓裂法。當氣/油從裂縫釋放，便能開始收集。不過，倘開採後要「叫停」，除非將所有裂縫重新灌水或使用其他化學物質，重開成本可能十分高。而且頁岩油與傳統油井不同之處，在於頁岩油開發周期短，一個頁岩油氣井產量在出油後第2個月已達到峰值，根據EIA報告，單口頁岩油氣井前兩年的衰減率分別達到69%和39%，前3年的產量亦接近其生命周期產油量之80%，當然現時不少美國油公司已暫停開闢新井，只是要平衡供需關係，短期應該難以達到矣。

期油「崩盤」可能每月上演

而且，由於供需關係依然失衡，除非短時間內經濟活動能顯著出現改善，否則期油價格「崩盤」的情况將可能每月上演。但更嚴重的情况是，有關衝擊將可能導致數以百計油企瀕臨破產邊緣，並令美國當地相關垃圾債「爆煲」機會急增，對宏觀經濟亦難免會帶來深遠影響。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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