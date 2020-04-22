美3月二手樓成交減8.5% 跌幅近5年最勁

滴滴共享單車完成10億美元融資

此外，內地召車平台滴滴出行旗下的共享單車業務「青桔單車」完成10億美元融資，其中8.5億美元來自滴滴內部，餘下1.5億美元由軟銀和聯想控股（3396）旗下君聯資本提供。軟銀目前也是滴滴出行的最大股東。

內地共享單車業近年經歷深度整合。摩拜單車（Mobike）被美團（3690）收購，整合為美團單車。滴滴出行接收了小藍單車的部分資產，推出「青桔單車」品牌。哈囉單車則獲阿里巴巴投資，而ofo小黃車已淡出市場，令內地共享單車業目前以青桔、美團和哈囉為主。

另外，為把握中國商業活動重啟的商機，美國最大的人造肉供應商之一Beyond Meat，本周起向星巴克的中國門店提供人造肉產品。星巴克菜單上的芝士千層面、香蒜醬意大利面及酸辣玉米餅卷，都含有Beyond Meat的人造牛肉。中國是星巴克的第二大市場，僅次於美國。此外，星巴克還將銷售香港公司Green Monday生產的OmniPork「植物製豬肉」產品，以及瑞典公司Oatly生產的燕麥奶。

（綜合報道）

[國際金融]