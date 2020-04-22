各國封鎖下影響消費 可樂全球銷量挫25％

【明報專訊】可口可樂公司（Coca-Cola Co.） 昨表示，自本月初以來，為防止疫情擴散所實施的封鎖措施，令其全球銷量（sales volumes）下跌25％，並警告即使各國逐漸解封，消費者的消費不會隨即反彈，距離新常態（the new normal）仍然遙遠。可口可樂昨早段股價先跌後回升。國際油價崩跌，影響市場情緒，道指早段跌逾500點，標普500指數及納指跌逾2%。美國10年期國債孳息率跌至0.55厘，為上月以來低位。可口可樂股價昨晚早段升0.5%，報46.74美元。
道指早段跌逾500點
可口可樂行政總裁昆西（James Quincey）稱，中國的可口可樂工廠恢復運作，但當地仍有人群限制措施，銷量比去年有所下降。日本等地也有新的人群限制措施。昆西指出，由於可口可樂約一半銷售來自餐廳、酒吧、電影院和體育館等渠道，人群限制措施對業務構成影響。消費者減少上街，途經便利店購買飲品的機會也有所減少。此外，部分消費者可能因應經濟下滑而減少消費，預期第二季的銷售影響最大。為削減營銷成本及資本支出，可口可樂正擱置規模較小的研發項目，並讓部分員工帶薪休假至6月。
可口可樂第一季的汽水（包括可口可樂、健怡可樂、芬達和雪碧）銷量下降2％，亞太地區（尤其是中國）的銷量下降。上季環球銷售額按年跌1％至86億美元。撇除匯率波動、收購和資產剝離的影響，上季收入持平。可口可樂上季利潤27.6億美元，去年同期為16.8億美元。調整後每股盈利51美仙，高於分析師預期。