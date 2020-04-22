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布蘭森擬抵押私人島救維珍 澳洲拒貸款 維珍澳洲由德勤接管

【明報專訊】受疫情影響，環球航空交通幾近全面癱瘓，重創航空業界，維珍航空（Virgin Atlantic Airways）更陷入存亡危機。維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森撰寫公開信，透露有意抵押自己的家園——其長居的加勒比海私人島嶼內克島（Necker Island）及其他英屬處女群島資產，希望英國政府批出5億鎊（約48億港元）貸款救亡。

由維珍集團持有10%股權的維珍澳洲航空（Virgin Australia）也委任了德勤接管重組債務，等同於破產保護。在澳洲政府拒絕提供14億澳元（約68億港元）貸款後，這家澳洲第二大航空公司無力承擔債務，成為疫情爆發後最大型的航空公司破產事件。

69歲的布蘭森（Richard Branson）向員工發的公開信，強調不是要求英國政府無償救助維珍航空，而是要求一筆商業貸款在日後償還，並將以內克島等資產作抵押。他發信前，《金融時報》引述消息人士稱，英國政府拒絕了維珍航空價值5億鎊的初步貸款申請，要求它修改後提交。

達美持49％股份 英有民眾反對施救

布蘭森上月提出，他本人及維珍集團將向旗下機構注資2.5億鎊（約23.9億港元），大部分用於航空公司。他在信中表示，這是前所未見的危機，全球很多航空公司已獲政府救助，倘政府不肯出手，大量航空業職位將會失去，航空公司之間也會失去競爭。不過部分輿論反對英國政府挽救維珍航空，理由是布蘭森本人財富估計超過40億鎊（約381億港元），加上美國主要航空公司達美航空（Delta Air Lines）持有維珍航空49％股份，因此不應動用英國納稅人的金錢。

布蘭森稱，自己的資產價值，是根據今次危機前世界各地維珍企業的價值計算，並非隨時可動用的現金。英國部分政界人士批評他，長居免稅的英屬處女群島內克島，已14年沒有向英國交入息稅，不應得到政府救助或貸款。英國對維珍航空的貸款要求未有最終決定。本月早前，勞斯萊斯、空巴、希斯路機場和曼徹斯特機場集團向政府致函，強調維珍航空對英國製造業供應鏈的重要性。

布蘭森財富豐厚 惟變現不易

《彭博觀點》專欄作家布萊恩特（Chris Bryant）稱，布蘭森的困境很普遍：資產豐富，但現金匱乏。他的財務狀况，涉及英屬處女島的免稅資格，且大量負債的資產組合，問題相當複雜。由於布蘭森並非完全持有維珍集團旗下的很多公司，因此他不能輕易在不同投資之間轉移資金。每家公司涉及多國股東，意味誰出手救助是複雜的問題。例如，維珍航空主要股東達美，以及美國政府未提出幫助維珍航空。

外資持九成 澳政府不願救維珍澳洲

維珍澳洲航空則由阿提哈德航空（Etihad Airways）、新加坡航空、中國海航等外國投資者持有九成股權，權重遠超布蘭森所持有的10％股份，令澳洲政府難以出手救助外國機構。布蘭森近年將各種合資企業的利潤及股息等，再投資於受今次疫情打擊的郵輪企業、一系列美國酒店，以及太空旅遊公司維珍銀河控股公司（Virgin Galactic）等。單是他持有的維珍銀河股份，估計值20億美元，但這些資產不易變現。事實上，疫情爆發前維珍航空已陷入虧損，租用了許多飛機，並透過預售機票為日常營運提供資金。當疫情爆發航班取消，乘客要求退款，它甚至要將希斯路機場起飛位置用作抵押品。

（綜合報道）

[國際金融]

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