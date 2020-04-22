經濟

超大違規授出5100萬貸款

【明報專訊】超大現代農業（0682）發公告，指集團去年7月2日及30日向內地一家私人公司福州鑫澤先後借出4,500萬元（人民幣，下同）及600萬元貸款，但未有按程序進行申報，違反上市規則。集團表示，由於交易不可撥回，因此無意在股東會中尋求股東補批相關貸款交易。集團表示，董事會已全面獲悉有關該等貸款協議的事實，認為未遵守上市規則之舉屬無心之失及日後可避免，會嚴肅看待事件。

集團指已成立專項小組 落實回款事宜

超大表示，兩筆貸款為期12個月，利率均為每年4.35厘，由於貸款借款人相同，且交易於12個月內進行，該等貸款協議根據上市規則被視作一系列交易及合併計算，並構成主要交易。公司早前已要求借方提前還款，截至公告日，第二筆貸款已收回600萬元及本金17.5萬元利息；第一筆貸款則收回3965.2萬元，預計餘款及利息將在今年6月底前償還。

集團表示，已成立專項小組負責跟蹤、落實回款事宜。同時，由於已收回了大部分貸款，且有關交易不可撥回，故無意於股東大會上提呈決議案以追認訂立貸款協議。為了於經營靈活性及遵從上市規則中取得平衡，集團指出，今日起通過公司中國附屬公司的貿易貸款超過120萬元或非貿易貸款超過60萬元， 不論一次式交易或一系列交易而合併計算，均需要兩名執董批准。此外，公司將會把貸款批准制度和程序的審查作為即將進行之內部監控系統審查範圍的一部分。

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