經濟

內地大降中小行撥備覆蓋率要求

【明報專訊】國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，會議確定，將中小銀行撥備覆蓋率監管要求階段性下調20個百分點，以釋放更多信貸資源，提高中小銀行服務中小企的能力。據監管部門要求，銀行撥備覆蓋率基本標準為150%，即調整後，中小銀行的撥備覆蓋率基本標準將為130%。

釋放信貸資源 提高企業盈利能力

撥備覆蓋率是反映銀行對潛在貸款損失的彌補能力，如監管要求的基本標準下調，雖可能會令銀行防範呆壞帳的能力降低，但能一定程度釋放銀行更多信貸資源，從而提高其盈利能力。

此外，會議亦確定，將普惠金融在銀行業金融機構分支行綜合績效考核指標中的權重提升至10%以上，以鼓勵銀行加大對中小企的信貸投放。由於普惠金融作為考核的權重增加，變相等於促使銀行更積極參與普惠金融業務之上。

另外，會議亦明確要減輕中小企和個體戶的房租負擔，對承租國有房屋的服務業中小企和個體戶，免除上半年3個月租金；國有企業，尤其是央企和高校、研究院所等單位要帶頭。

業主所減免的租金，可按規定減免當年房產稅、城鎮土地使用稅，並引導國有銀行對減免租金的業主，視需要給予優惠利率質押貸款等支持。非國有房屋減免租金的可同等享受上述各項政策優惠。

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