TVB：收星美債潛在買家意向 困擾經年「爛帳」有望甩手

明報記者 陳偉燊

TVB繼成立投資委員會檢討債券投資後，去年更成立特別工作小組專門處理星美債券問題，並聘請孖士打律師行及安永為特別顧問，研究出售債券。

TVB在上月25日公布業績時仍表示，至今未收到任何正式收購要約；惟事隔近一個月，TVB在年報則表示正「考慮從一名星美債券潛在買家收到的意向」，會將意向與現有處理方案比較，及向董事局報告對收回機會意見。

TVB稱對星美恢復正常營運持負面看法

TVB表示，受新冠肺炎的爆發影響，對星美恢復正常營運水平之能力，持負面看法，並認為即使冠狀病毒的蔓延可受控制，亦已經對收回於星美債券的投資，造成非常重大不利影響。

除星美債券投資外，TVB於年報亦跟進在國儲能源總值1200萬美元債券的投資，當中其指出，該批債券的預期現金流入減少。根據國儲去年11月8日發表經修訂的重組方案，提到增加於較早年度的本金還款的分期百分比，及取消於尚未償還債券的所有利息支付。TVB經考慮收回率及貼現現金流量模型，以計算債券的現值淨額後，因此於年內並無作出進一步減值虧損。

年報未有提及委任新主席事宜

除星美問題外，TVB年報提及業務上多項風險，其中在政治風險著墨最多，指集團自去年6月香港爆發反修例運動後，一直受到威脅及攻擊，意圖妨礙公司業務，包括威脅廣告或其他客戶退出業務往來、騷擾TVB推廣活動、又指被威脅破壞無綫電視物業，包括辦公室大樓及山頂轉發站等。

此外，對於「殼王」陳國強早前辭任主席，年報指出，目前暫時由副主席黎瑞剛代為接管主席及有關事項，但在年報及股東會通函都未有提及委任新主席事宜。年報在企業管治部分披露，陳國強在退休前，公司6場董事會中，他參與5場；在21場行政委員會中，他參加了17場。