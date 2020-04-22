惠譽：港澳銀行評級受母行支持

經濟持續收縮 將影響生存能力

惠譽表示，目前香港銀行比金融海嘯時積累足夠流動性和資本緩衝，各項宏觀審慎措施的不斷加強，支持香港銀行當前生存能力評級的優勢。但隨着新冠肺炎疫情爆發，銀行的生存能力或受新冠肺炎爆發的時間程度，以及政府的應對措施所影響，一旦銀行資產質量和盈利能力，如果惡化至超過評級限定範圍，而且情况持續，該行便會對個別銀行有負面評級行動。

惠譽認為香港銀行的資產質素會隨經濟收縮惡化，但規模應會因為政府的支援措施而得到部分緩解。該行估計，若批發貿易、製造、運輸和無抵押貸款的減值貸款比率提高到5%，而其餘部分升至1%，該行評級的銀行平均減值貸款會增加5倍，升至佔整體貸款的1.8%，相對金融海嘯期間平均為1.1%，而相關的信貸成本將佔銀行核心一級資本基礎約2.4％。

盈利方面，惠譽指因為信貸需求減少，息差因利率下降收窄，以及基於「國際財務報告準則第9號」（IFRS9），銀行因應宏觀經濟預測降低而需增加撥備，會增加銀行盈利波動性。