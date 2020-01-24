經濟

恒指失守24000關 夜期低水306點

【明報專訊】油價在期貨轉倉期急跌，5月油價期貨前日收市更歷史性跌穿零，拖累亞太區股市低開，港股昨早低開82點後跌勢加深，恒指失守二萬四，及後外電傳出朝鮮領袖金正恩在手術後處於危險狀態，引起市場擔心地緣政治不穩，恒指最多跌654點，收市跌536點或2.2%，報23,793點。

金正恩傳健康出問題 地緣風險升溫

道指開市跌逾600點，歐洲股市跌逾2至3%，截至今早零時，恒指夜期報23,488點，低水306點。

國指昨跌2.13%，收報9614點。全日主板成交1107億元，北水淨流入港股30.65億元，主要由騰訊帶動，昨錄9.75億元淨買入，但騰訊股價跟隨大市跌1.95%。平安好醫生（1833）有2.12億元淨買入，該股昨再破頂升2.23%，報107元。

油價再急跌帶動「三桶油」下跌，中海油（0883）、中石化（0386）和中石油（0857）分別下跌2.93%、2.57%和2.52%，相比上月油價急挫三成時、油股跌兩成，今次的跌幅較輕微。中生製藥（1177）昨日開市前公布，主要股東以每股11.35元配售2億股予獨立股東，該股收市跌穿配股價，報10.94元，下跌7.91%，為跌幅最大藍籌。中電（0002）上升0.06%，為唯一上升的藍籌股。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，早前港股升至24,500點後已無力再上升，昨日借消息下調，雖然油價與港股企業的直接關係較低，不過油價下跌或影響持倉石油的基金，另外再加上地緣政治不穩、藍籌配股等因素影響市場投資氣氛，影響恒指跌穿兩萬四。目前全球疫情仍有暗湧，預計恒指後市的波動區間，會降至23,000點至24,000點。

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