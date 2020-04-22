經濟

港匯4年來首觸強方保證 金管局沽15.5億港元

【明報專訊】港匯近月持續走強，昨日下午更觸及金管局7.75強方兌換保證水平，是自2015年10月以來首次（見圖），金管局昨已向市場沽出15.5億港元，為4年來首次，以捍衛聯繫匯率制度。市場人士認為，這未必反映有外資流入，反而顯示企業及銀行對市場前景不確定，因而保留資金。

余偉文：港府開支增加 增港元需求

金管局稱，當局已從市場買入美元，沽出15.5億港元，連同昨日較早前減發的50億港元外匯基金票據，香港銀行體系結餘將於本周四（23日），增加至606億港元。總裁余偉文稱，近期港元匯率偏強，主要是由於市場套息活動，及股票投資相關的港元需求均增加，此外財政開支增加亦令港元需求上升。他強調當局在港匯觸及強方時，從市場買美元沽港元的操作，完全符合聯繫匯率機制的設計，亦證明機制的有效運作。他補充指，鑑於新冠病毒疫情影響，環球經濟的風險不斷變化，金融市場仍會出現大波動，金管局會繼續監察市場情况，維持香港貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保貨幣穩定。

彭博行業研究亞洲外匯與利率策略師趙志軒表示，在市場風險規避情緒消散前，港匯第二季將持續維持在7.75強水平，金管局或會通過市場干預，以及減發外匯基金票據和債券，以支持不斷收縮的銀行結餘。他預計當局會將銀行體系結餘再增至最少1,140億元，為將來可能出現資金外流作準備。

星展：前景不明 企業銀行保留資金

星展財資市場部董事總經理王良享認為，是次港匯走強或反映由於市場前景仍有不確定，部分企業及銀行均保留一定資金，以維持將來的流動性及競爭力。他又指，美聯儲是次實施量化寬鬆對港匯的影響威力，已經不及2008年金融海嘯，指「現時本地資產包括樓價及股市，估值都較當年貴很多，不會令資金大量流入本港」，估計港匯企在7.75水平的情况不會持續太久。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，由於美元短期息差已擴闊達1厘水平，加上有新股凍資達1600多億元，市場對港元需求擴大，因而推高港匯，但指現階段金管局未必會大規模注資，料7.75強方水平將維持數日，直至市場消耗所有資金需求，當局才會「大力出手」增加銀行體系結餘，屆時港匯將顯著回落。

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