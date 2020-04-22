翠華牛頭角店獲大股東減租23％

【明報專訊】自去年中反修例風波，加上新冠股炎疫情肆虐，打擊專做自由行食客生意的餐飲股翠華（1314）生意，最新向集團大股東兼主席李遠康續租他有份持有四成權益的九龍牛頭角分店舖位，簽下一年短約，由舊租金26.12萬元，下調至20萬元，減幅23.4％。
李遠康持有四成權益
翠華以往與大股東有不少關連交易，分別向大股東旗下私人公司承租分店物業，包括中環德輔道中分店、香港仔分店及是次續租的鴻圖道分店，翻查集團去年度年報，每年收租近1800萬元。其中德輔道中及香港仔分店舊租約均在明年3月底才到期，相信或需待明年續約才有望再獲大股東減租。
今次續租的鴻圖道物業亦曾引起市場關注，因翠華5名創辦人曾在2016年鬧出賣盤及不和風波，其後在2017年1月底集團突宣布以2.55億元向創辦股東們收購此物業，高於同類物業當時市價至少逾70%，交易被市場視為安撫創辦股東，但已惹起持有0.4%權益的基金股東Noster Capital關注，並表明會堅持對交易投反對票，交易最終告吹。其後，本報發現該物業的主要業權疑似已易手至新地（0016）郭氏兄弟親戚、「釘王」郭炳燊手上，意味除了李遠康的4名翠華創辦人或可成功套現。
此外，據本報統計，翠華亦在過去不足一年內已有約13間分店結業或暫停營業至另行通知，最新快將停業的兩間，分別為荃灣眾安街翠華餐廳及荃灣廣場翠華冰廳。