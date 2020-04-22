翠華牛頭角店獲大股東減租23％

李遠康持有四成權益

翠華以往與大股東有不少關連交易，分別向大股東旗下私人公司承租分店物業，包括中環德輔道中分店、香港仔分店及是次續租的鴻圖道分店，翻查集團去年度年報，每年收租近1800萬元。其中德輔道中及香港仔分店舊租約均在明年3月底才到期，相信或需待明年續約才有望再獲大股東減租。

今次續租的鴻圖道物業亦曾引起市場關注，因翠華5名創辦人曾在2016年鬧出賣盤及不和風波，其後在2017年1月底集團突宣布以2.55億元向創辦股東們收購此物業，高於同類物業當時市價至少逾70%，交易被市場視為安撫創辦股東，但已惹起持有0.4%權益的基金股東Noster Capital關注，並表明會堅持對交易投反對票，交易最終告吹。其後，本報發現該物業的主要業權疑似已易手至新地（0016）郭氏兄弟親戚、「釘王」郭炳燊手上，意味除了李遠康的4名翠華創辦人或可成功套現。

此外，據本報統計，翠華亦在過去不足一年內已有約13間分店結業或暫停營業至另行通知，最新快將停業的兩間，分別為荃灣眾安街翠華餐廳及荃灣廣場翠華冰廳。