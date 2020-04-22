經濟

零售協會點名五大「最不合作減租」業主 和黃地產領展居首次名 業界籲免底租半年

【明報專訊】香港零售管理協會日前公布新冠肺炎對行業影響調查結果，受訪零售商均認為減租是最有效的幫助方法，協會昨日再發新聞稿，「點名」列出零售商認為最企硬不減租的業主或地產商，長實（1113）旗下的和記黃埔地產位列榜首，第2至3名為領展（0823）及新世界（0017），第四名為新地（0016），華懋集團排行第五。

明報記者 蕭嘉聰

零售協會表示，今次特別訪問零售商，認為哪一業主或地產商最欠缺或最沒有給予合理租金紓緩措施，由於提及的全港大小地產商及個別業主眾多，因此協會只列出首五位。

新地不回應 新世界無補充

本報就情况向各地產商查詢，新地及華懋表示不回應；新世界指無補充；長實至截稿前無回覆。領展回覆稱，注意到較多會員為連鎖店的香港零售管理協會調查是3月31日至4月9日期間進行，為紓緩香港商戶的營運壓力，其商戶同舟計劃已於本月10日再擴大預算，由8,000萬元增至3億元。領展又指，旗下的零售組合以大眾市場為主，主要售賣生活必需品，根據評估旗下約一半商戶受疫情影響相對較細，街市、超級市場及藥房等行業近月的經營狀况更是不俗。集團會優先處理受疫情影響較大的中小商戶，對於其他受疫情影響尋求支援的商戶，租務部會個別商討，再按情况考慮。

領展：調查在紓困措施加碼前進行

翻查資料，新地2月曾按個別情况減租三至五成，3月亦有所寬減；新世界兩個商場品牌K11、D‧Park亦在2至4月按情况減租。

零售協會表示，回覆公司反映，政府推出兩輪防疫抗疫基金只稍為減輕企業即時壓力，最大支出是店舖租金，如缺乏業主適切及足夠支援，店舖始終不能營運下去。協會續指，雖然香港疫情暫時回穩，但全球疫情尚未受控，前景未明朗。就算全球疫情過去，零售市况仍需不少於半年時間回復平穩，呼籲業主至少維持6個月以兩個方法計免租，包括免底租只按營業額抽成；或減租不少於一半。協會冀所有商舖業主能與零售商共渡時艱，履行企業社會責任，擴大租金減免。

零售協會籲免底租按營業額抽成

是次調查於3月31日至4月9日期間進行，共152間零售公司回覆，合計經營3,345間店舖，聘用逾5.9萬名員工， 佔全港26萬零售員工的23%。根據調查結果，54%公司認為「獲業主適切的減租」最能夠幫助公司渡過當前難關，但有84%零售公司反映業主減租不足，包括減租覆蓋率、減租幅度和持續時間，遠不能紓緩虧損以助其繼續經營。以公司表示沒有能力繼續經營的比例推算，1.52萬間店舖將在年底前結業，相當於目前全港6.24萬間零售店舖的四分之一。

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