經濟

國泰燃油對冲虧損勢加劇

【明報專訊】紐約原油期貨（WTI）跌至負數觸發市場恐慌，對油價極敏感的航空股亦有異動，其中一直有做燃油對冲的國泰（0293）昨日跌逾半成，收報8.9元。要注意，雖然國泰用作對冲的行使價位是以布蘭特期油為標準而非WTI，但WTI見負對布油價格也帶來壓力，昨日布油便曾跌穿20美元，即國泰將面對更嚴重的燃油對冲虧損。

據國泰年報披露，其今年首三季燃油對冲比率為40%，對應布油價格為每桶61美元至65美元之間，亦即是說國泰現時要「硬食」每桶逾40美元的對冲虧損。如以國泰財務總裁馬天偉3月業績會上表示，油價每下跌5美元則一個月燃油對冲虧損將增加700萬美元（約5460萬港元）的比例計算，假設4月份布油平均價格為20美元一桶，則這個月國泰燃油對冲虧損5600萬美元（約4.4億港元），較馬天偉預計3月虧損3500萬美元（約2.73億港元）按月增加61%。

運力大減 無受惠燃油成本降

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅表示，較慶幸的是國泰的燃油對冲比率已較2015年至2017年時高達80%大為減少，一定程度降低虧損規模；而且對冲合約調整至兩年之內，能較快調節新合約，不用被「綁死」太長時間。

不過，因國泰是以預計耗油量做對冲，疫情導致運力大幅削減，實際耗油量大幅減少，間接使燃油對冲比率增加，令虧損擴大。同時，雖然飛機燃油（Jet Fuel）也因原油價格下挫而急跌，燃油成本的下降原本能抵消部分對冲虧損，但國泰客運運力已削至只剩3%，貨運運力也減少了，令公司無法完全享受燃油成本減少的好處。

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