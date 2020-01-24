三星：ETF盡快轉倉9月期油

【明報專訊】近日吸引大量資金炒作的F三星原油期（3175）ETF發行商三星資產運用（香港）有限公司昨晚發出公告，指將會在公告後盡快把該ETF持有的6月期油合約，轉倉至9月的期油合約。三星解釋這是基於保護投資者的考慮，因為一旦6月期油在原定轉倉的日子（即5月7日起的5個交易日）價格跌至零或負數，投資者將會血本無歸，因為到時要沽出6月期油轉倉至7月，若到時油價是負數，沽出後已再沒資金買7月期油。轉持9月期油的壞處是投資者不能享受6月期油的可能升幅。另外，該ETF的價格將因此偏離原定追蹤的標普高盛原油額外回報指數。
三星指轉持9月期油後，將持有至8月，再按標普高盛原油額外回報指數的月度轉倉時間表，轉持10月期油。在這之前，三星會密切留意市場轉變。三星在公告表明，轉持9月期油後，若要轉倉時9月期油價格跌至零或以下，投資者同樣可以血本無歸。
ETF昨再跌14% 見新低
F三星原油期ETF昨天再見新低，跌14.21%，收報3.32元，成交金額約17.02億元。昨天較早時，三星發新聞稿指出，在4月7、8、9、13及14日已完成5月期油轉倉， 當時5及6月份紐約期油間確有差價，由於6月合約當時比5月貴，所以相應減少持有期貨合約數目。F三星原油期自2016年4月底掛牌後，其價格變幅在大部分時間均跑輸紐約期油現貨（見圖3）。事實上，雖然轉倉本身不會影響ETF的NAV，但期油出現正差價，基金轉倉後，手持期油合約的數量會減少，如果油價反彈，F三星原油期漲幅會較紐約期油小。