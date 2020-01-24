三星：ETF盡快轉倉9月期油

三星指轉持9月期油後，將持有至8月，再按標普高盛原油額外回報指數的月度轉倉時間表，轉持10月期油。在這之前，三星會密切留意市場轉變。三星在公告表明，轉持9月期油後，若要轉倉時9月期油價格跌至零或以下，投資者同樣可以血本無歸。

ETF昨再跌14% 見新低

F三星原油期ETF昨天再見新低，跌14.21%，收報3.32元，成交金額約17.02億元。昨天較早時，三星發新聞稿指出，在4月7、8、9、13及14日已完成5月期油轉倉， 當時5及6月份紐約期油間確有差價，由於6月合約當時比5月貴，所以相應減少持有期貨合約數目。F三星原油期自2016年4月底掛牌後，其價格變幅在大部分時間均跑輸紐約期油現貨（見圖3）。事實上，雖然轉倉本身不會影響ETF的NAV，但期油出現正差價，基金轉倉後，手持期油合約的數量會減少，如果油價反彈，F三星原油期漲幅會較紐約期油小。