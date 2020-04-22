經濟

期油價格歷史性見負數 下月或再現

【明報專訊】油價暴跌幅度超乎想像，昨日到期的5月紐約期油在周二凌晨歷史性跌至負37.6美元結算，最低曾見負40.32美元，負油價意味賣家為求脫手，貼錢買家運走原油。截至昨晚10時，5月紐約期油報1.45美元，6月份紐約期油則報14.71美元，大跌28%，另一原油基準布蘭特6月期油則報20.07美元，跌21.55%，其價格曲線明顯較紐約期油硬淨。

盧楚仁：油價短期10美元徘徊

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁表示，5月份紐約期油日前到期，投資者斬倉造成大量沽盤，此外紐約期油傾向反映美國原油供需，但歐洲的布蘭特原油儲存尚算正算，造成兩者現貨價出現大額價差。盧楚仁認為，如果油價短期仍在10美元水平徘徊，下月到6月期油合約結算前一旦再湧現大量平倉盤，油價或再見負數。

金融數據公司Refinitiv表示，美國拒絕對油企實行強制減產，但原油需求急劇下降，當地存儲空間迅速用盡，造成負油價。Refinitiv提到，6月紐約期油會否跌至負數還有待觀察，但美國政府仍採取自然減產方法，4月中旬日產量下降約70萬桶顯然不夠，預期到今年底日產量將下降170萬至200萬桶。

ING：散戶追入ETF 轉倉加大沽壓

ING則認為，原油供應過剩，存儲不足在下個月或發酵成更大的問題，如果原油需求未見明顯復蘇，6月份紐約原油或再見負數。ING又稱，散戶投資者追入原油ETF，這些ETF佔期油未平倉合約份額較平時更大，當ETF轉倉至7月份期油時，將對6月期油帶來進一步拋售壓力。道富環球市場多元資產高級策略師Daniel Gerard指出，除非沙特阿拉伯、俄羅斯和美國達成重大協議，否則至少在2020年內，油價仍處於非常低的水平。

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